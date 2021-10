Experte Kaim zur Außenpolitik: „Agenda wird von anderen gesetzt“

Der Außenpolitik-Experte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik rät im Gespräch mit Stefan Kegel von einer rein wertegeleiteten Außenpolitik ab.

Ist eine „wertebasierte“ Außenpolitik der richtige Ansatz angesichts der interessengeleiteten Politik anderer Staaten?

Ich bin für Werte. Ob das in einer geopolitisierten Welt aber eine tragbare Politik ist, das bezweifle ich. Denn wir sehen uns einem revisionistischen Russland oder einer aggressiven türkischen Außenpolitik gegenüber. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat mal davon gesprochen, die EU müsse die Sprache der Macht lernen. Das trifft meines Erachtens die Realität, vor der wir stehen, besser.

Eine mögliche Außenministerin Annalena Baerbock würde dies wahrscheinlich anders sehen.

Ich bin zuversichtlich, dass, wer auch immer das Amt ausüben wird, von den Realitäten gezähmt werden wird. Von den grünen Idealen ist auch in der rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005 nicht viel übrig geblieben. Auch Guido Westerwelle von der FDP musste als Minister von 2009 bis 2013 von den gewaltigen Wahlversprechen von Abrüstung und Rüstungskontrolle abrücken. Ich will damit nicht dem Zynismus das Wort reden. Aber es ist so, dass die Agenda von anderen gesetzt wird: Krisen, Krisen, Krisen.

Und wie sollte Deutschland auf heraufziehende Krisen reagieren?

Die Bundesrepublik ist trotz ihrer wirtschaftlichen Kraft im außenpolitischen Bereich keiner der zentralen Pole, an denen sich andere ausrichten. Sie war nie eine Militärmacht und wird auf absehbare Zeit auch keine sein. Der deutsche Einfluss ist immer dann groß, wenn die internationale Politik kooperativ, multilateral gestaltet wird. Dementsprechend ist es ein im deutschen Eigeninteresse, diese Art und Weise der Zusammenarbeit zu stärken – und auch die EU.