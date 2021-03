Experte: EU-Verfahren gegen London verschärft Krise

Die Selbsttests sind da, und Schnelltests sind in fast beliebiger Menge verfügbar. Zugleich nimmt die Impfkampagne mit knapp zehn Millionen erwarteten Dosen pro Monat deutlich an Fahrt auf. Doch was bedeutet das für die Situation in den Unternehmen? Wie können Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit den neuen Gegebenheiten umgehen?

Können Unternehmen die Impfung zur Bedingung für die Rückkehr aus dem Homeoffice machen?

Grundsätzlich ja.