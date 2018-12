Experte: Abzug Amerikas aus Syrien ist Schock für Kurden Wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Warum Trumps Rückzug aus Syrien (fast) alles verändert

Ravensburg - Die Nachricht über den Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien wird die Kurden vor Ort wohl wie ein Schlag getroffen haben. Davon ist Professor Günter Meyer, Leiter des Zentrums für Forschung zur Arabischen Welt an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, überzeugt. Im Gespräch mit Selina Ehrenfeld ordnet der Experte die Situation der Kurden in Syrien und Irak ein.

Welche Auswirkungen hat der Abzug der amerikanischen Truppen auf die Kurden in Syrien?

Der Abzug hat erhebliche Konsequenzen für die Situation in Syrien und ist ein absoluter Schock für die Kurden. Sie haben voll auf die Zusage Trumps gesetzt, dass die US-Truppen in der Region bleiben und sie unterstützen werden. Erdogan droht jetzt mit einer direkten militärischen Konfrontation. Um die türkische Besetzung eines Pufferzone entlang der Grenze in Nordostsyrien zu verhindern, bleibt den Kurden keine andere Wahl als sich mit Assad zu arrangieren und gemeinsam mit den syrischen Regierungstruppen die angedrohte türkische Invasion abzuwehren.

Wie steht der syrische Präsident Assad zu den Kurden?

Um die Einheit des syrischen Staates wiederherzustellen, setzt Assad alles daran, das Kurdengebiet, das etwa ein Drittel des Landes ausmacht, erneut unter seine Kontrolle zu bringen. Ohne Unterstützung der US-Truppen und angesichts der türkischen Bedrohung sind die Kurden in einer so geschwächten Verhandlungsposition, dass sie kaum die Möglichkeit haben werden, ihre Forderung nach einer Autonomie der syrischen Kurdengebiete durchzusetzen.

Welche Auswirkungen hat der Abzug auf die Kurden in Irak?

Die US-Truppen bleiben weiter im Irak stationiert. Deshalb ändert sich dort die Lage nicht. Die irakischen Kurden kooperieren ohnehin mit Erdogan. Noch vor eine Woche gab es sogar Pläne, dass die Peschmerga, die Truppen der irakischen Kurden, anstelle des türkischen Militärs die Kontrolle in der Pufferzone übernehmen sollten. Dies wurde jedoch von den syrischen Kurden abgelehnt.

Was passiert mit den Jesiden in Irak und den Christen dort?

Für die Jesiden und Christen in Nordirak ändert sich durch die jüngste Entwicklung in Syrien gar nichts. Die US-Truppen bleiben weiter im Irak stationiert, ohne dabei direkten Einfluss auf das Vorgehen der schiitischen „Volksmilizen“ gegenüber den Jesiden Einfluss zu nehmen.

Istanbul - US-Präsident Donald Trump hat Freund und Feind überrascht. Seine Entscheidung, die rund 2000 im Nordosten Syriens stationierten US-Soldaten abzuziehen, kam aus heiterem Himmel. Der Beschluss verschiebt die politischen Gewichte im ganzen Nahen Osten. Ein Überblick, was die Entscheidung für die Akteure in Syrien bedeutet.

USA:

Trumps plötzliche Entscheidung untergräbt die Glaubwürdigkeit der Supermacht USA im Nahen Osten. Angesichts der Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit der amerikanischen Politik dürften sich selbst US-Partner wie Ägypten künftig mehr an Russland halten, um ihre eigenen Interessen gegen unabsehbare Kehrtwenden durch das Weiße Haus abzusichern. Laut einer Analyse des Washington Institute for Near East Policy ist der „Islamische Staat“ (IS ) zudem – anders als von Trump behauptet – noch nicht endgültig besiegt. Zudem gebe es keinen belastbaren Ansatz für eine politische Lösung des Syrien-Konfliktes oder eine Versicherung gegen eine weitere Machtausbreitung des Iran.

Kurden:

Die syrischen Kurden sind der Hauptverlierer von Trumps Entscheidung. Ihre Miliz YPG, ein Ableger der Terrororganisation PKK, stellte für die Amerikaner die Bodentruppen im Kampf gegen den Islamischen Staat. Im Gegenzug erhielten die YPG und ihre Mutterpartei PYD freie Hand beim Aufbau eines kurdischen Autonomiegebietes entlang der türkischen Südgrenze. Die YPG-Kämpfer wurden von den USA ausgebildet und bewaffnet – sehr zum Ärger Ankaras. Ohne den Schutz der US-Soldaten sind die Kurden einer möglichen türkischen Militärintervention ausgeliefert. Nun werden YPG und PYD die Nähe zu Russland und zur syrischen Regierung in Damaskus suchen, um sich gegen die Türkei zu schützen. Ihre Hoffnung auf eine weitreichende regionale Autonomie in einer Nachkriegsordnung für Syrien werden die Kurden jedoch wahrscheinlich aufgeben müssen: Präsident Baschar al-Assad dürfte keinen Grund sehen, ihnen großzügige Zugeständnisse zu machen.

Türkei

: Die Türkei profitiert von der Schwächung der syrischen Kurden. Als „historischen Erfolg“ feierte die regierungsnahe Zeitung „Sabah“ die Abzugsentscheidung. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe Trump mit der Ankündigung der neuen Militärintervention erfolgreich unter Druck gesetzt, sagte Hüseyin Alptekin von der Denkfabrik Seta, die häufig die Positionen der türkischen Regierung reflektiert. Erdogan hatte sich schon lange über die US-Truppenpräsenz in Syrien und die Zusammenarbeit der Amerikaner mit der YPG geärgert. Nach Trumps Entscheidung dürfte die Türkei mit der geplanten Intervention in Syrien warten, bis der US-Abzug abgeschlossen ist. Mit dem amerikanischen Rückzug wächst aber auch der Einfluss von Russland auf das bisherige Einsatzgebiet der Amerikaner in Syrien. Und es ist unsicher, ob Wladimir Putin einer türkischen Militärintervention zustimmen würde. Max Hoffman von der Washingtoner Denkfabrik Center for American Progress betont zudem, dass eine Annäherung zwischen den syrischen Kurden und Assad für die Türkei gefährlich werden könnte: Assad werde versuchen, die Kurden zu benutzen, um sich an seinem Gegner Erdogan zu rächen, etwa durch Terroranschläge, schrieb Hoffman auf Twitter.

Russland:

Für Russland ist Trumps Beschluss eine sehr gute Nachricht. Schon jetzt ist Kremlchef Putin der wichtigste Mann im Syrien-Konflikt – mit dem Abschied der Amerikaner aus dem Land wächst sein Einfluss weiter. Der Truppenrückzug kommt zudem dem russischen Ziel entgegen, den Syrien-Konflikt möglichst bald zu beenden, indem die Handlungsfähigkeit der Assad-Regierung im ganzen Land wieder hergestellt wird. Ob Assad, die Türkei oder die syrischen Kurden: Alle sind noch mehr auf das Wohlwollen Moskaus angewiesen. Auch wächst das Prestige der neuen Nahost-Macht Russland in der ganzen Region. Seit Putin vor drei Jahren mit der militärischen Hilfe für Assad begann, profitiert er vom Rückzug der Amerikaner aus der Weltgegend. Trump Entscheidung beschleunigt diesen Trend.

Baschar al-Assad und Iran:

Auch der syrische Präsident und sein Partner Iran dürfen sich zu den Gewinnern zählen. Bis auf die Provinz Idlib im Nordwesten und das von den Kurden und Amerikanern kontrollierte Gebiet im Osten hat Assad alle Teile Syriens wieder unter seiner Herrschaft gebracht. Die Regierung in Teheran erhält durch Trumps Beschluss die Möglichkeit, den seit langem angestrebten Landkorridor vom Iran über den Irak und Syrien bis zum Verbündeten Hisbollah im Libanon einzurichten: Bisher war der Osten Syriens für die Iraner wegen der amerikanischen Truppenpräsenz tabu. Nun dürften Israel, aber auch sunnitische Staaten wie Saudi-Arabien nervös werden. Die Gefahr eines Krieges zwischen Israel und dem Iran wächst.

Islamischer Staat:

Die Terrormiliz, die seit ihrem Siegeszug durch Syrien und den Irak im Jahr 2014 weite Teile ihres damaligen Herrschaftsgebietes verloren hat, dürfte Trump dankbar sein. Erst vor wenigen Tagen war sie von den kurdischen Verbündeten der Amerikaner in der Stadt Hajin, ihrer letzten Hochburg in Syrien, in die Ecke gedrängt worden. Nun dürfte der militärische Druck auf die Dschihadisten nachlassen. Die auf den IS spezialisierte „New York Times“-Journalistin Rukmini Callimachi betonte auf Twitter, die Extremisten hätten sich schon 2010 in einer ähnlich bedrängten Lage befunden, sich damals aber wieder erholen können, weil ihre Gegner voreilig den Sieg über die Dschihadisten ausgerufen hätten. Heute verfüge der IS in Syrien und dem Irak trotz aller Niederlagen noch über bis zu 30 000 Kämpfer. Schon vor Trumps Entscheidung hatten Experten berichtet, die Extremisten hätten viel Geld in Sicherheit bringen und wichtige Kommunikationswege zwischen ihren Einheiten neu aufbauen können. Ohne den Druck der kurdischen Bodentruppen könnte sich die Terrormiliz IS nun auch wieder geographisch ausbreiten.