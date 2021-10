Ex-US-Außenminister Colin Powell an Covid-19 verstorben

Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der pensionierte General starb im Alter von 84 Jahren an Komplikationen in Folge einer Corona-Infektion, wie seine Familie am Montag im Onlinenetzwerk Facebook mitteilte.

Er war demnach gegen das Virus geimpft worden. „Wir haben einen bemerkenswerten und liebenden Ehemann, Vater, Großvater und einen großartigen Amerikaner verloren“, erklärte die Familie.

Berühmter Auftritt vor Weltsicherheitsrat

Der Republikaner war von 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush als erster Afroamerikaner der Geschichte Außenminister der USA.

Bekannt ist Powell unter anderem für einen umstrittenen Auftritt vor den Vereinten Nationen am 5. Februar 2003, wo er zur Begründung für einen Einmarsch der USA im Irak vermeintliche Belege für Massenvernichtungswaffen präsentierte, die Bagdad gar nicht besaß.

Powells wenig überzeugender Auftritt führte nur drei Tage später auf der Münchner Sicherheitskonferenz zur berühmten Aussage von Joschka Fischer: "Excuse me, I am not convinced." Der Ausspruch "Es tut mir leid, ich bin nicht überzeugt", war an Donald Rumsfeld adressiert. Der damalige US-Verteidigungsminister galt als "Falke" in der Administration Bush, als Hardliner und Verfechter einer US-Invasion im Irak.

Powell bereut "Schandfleck meiner Karriere"

Powell hingegen bereute seinen Auftritt vor dem Weltsicherheitsrat später und bezeichnete ihn als "Schandfleck meiner Karriere".

Vor seiner Zeit als Außenminister war Powell - ebenfalls als erster Afroamerikaner - US-Generalstabschef. Vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen November stellte der Republikaner sich hinter den demokratischen Kandidaten Joe Biden und gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump.