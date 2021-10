Ex-Soldaten unter Terrorverdacht: Polizei nimmt zwei Männer fest

Am Mittwochmorgen haben Spezialkräfte der Bundespolizei zwei Ex-Bundeswehrsoldaten festgenommen. Ein Mann wurde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald festgenommen, der andere in München. Laut Bundesanwaltschaft stehen die beiden deutschen Staatsangehörigen unter Terrorverdacht.

Den Männern wird vorgeworfen, seit Anfang 2021 die Bildung einer Söldnertruppe geplant zu haben. Mit dieser hätten die Beschuldigten den Angaben zufolge vorgehabt, einen monatlichen Söldnerlohn von rund 40 000 Euro für jedes Mitglied zu verdienen.

Mit der zwischen 100 und 150 Mann starken Truppe, die aus ehemaligen Polizisten und Soldaten bestehen sollte, wollten die Verdächtigen laut Anklage in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen. Einer der Beschuldigten soll dazu bereits zu mindestens sieben Menschen Kontakt aufgenommen haben.

Friedensverhandlungen erzwingen

Die beiden Beschuldigten waren in der Vergangenheit selbst Soldaten der Bundeswehr und verfügen daher über militärische Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Bundesanwaltschaft schreibt: "Die Täter wollten das Bürgerkriegsgebiet befrieden und Friedensverhandlungen zwischen den Huthi Rebellen und der jemenitischen Regierung erzwingen.

Die Beschuldigten hätten vorgehabt, sich die Truppe von Saudi-Arabien und anderen Geldgebern finanzieren zu lassen. Saudi-Arabien habe aber auf die Anfragen der Männer nicht reagiert. Die Truppe sei bisher noch nicht gegründet worden.

Ermittler durchsuchten im Rahmen der Ermittlungen gegen die beiden Männer am Mittwoch auch deren Wohnungen in München sowie im Landkreis Calw. Zudem wurden den Angaben zufolge weitere Räumlichkeiten von vier nicht tatverdächtigen Personen in Baden-Württemberg und Bayern durchsucht. Ein Richter am Bundesgerichtshof soll am Mittwoch über eine Untersuchungshaft der beiden Beschuldigten entscheiden.