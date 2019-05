Ex-Außenminister Johnson Favorit für Nachfolge von May

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei meldet einen aktuellen Einsatz am Flugplatz Bad Saulgau. Offenbar gibt es zwei Opfer.

"Aktuell laufen Einsatzmaßnahmen anlässlich eines Flugunfalles am Sonderflugplatz Bad Saulgau. Es kam zum Zusammenstoß zweier Springer in der Luft. Beide Springer verstarben nach erfolgloser Reanimation", heißt es in der entsprechenden Mitteilung des Führungs- und Lagezentrums im Polizeipräsidium Konstanz vom Samstagmorgen.

Wie ein Sprecher der Polizei in Konstanz auf Anfrage von Schwäbische.