Europa steht im Fokus der Islamisten

Jetzt also Wien. Nach den jüngsten Anschlägen in Nizza, Paris und Dresden haben Islamisten nun in der österreichischen Hauptstadt zugeschlagen. Sie haben Menschen getötet und verletzt, die noch einmal raus wollten, bevor die Stadt coronabedingt in einen vorzeitigen Winterschlaf fällt. Die Art dieses Anschlags erinnert an jenen in Paris vor fünf Jahren. Dort waren am 13. November insgesamt 130 Menschen in Restaurants und beim Konzertbesuch von Anhängern des „Islamischen Staates“ getötet worden. Die militärische Niederlage des IS im Irak und in Syrien hatte die Hoffnung geweckt, dass Terrornetzwerk könnte seine Anziehungskraft verlieren für ideologisch verblendete Gewalttäter. Doch diese Hoffnung war naiv. Es waren zu viele Sympathisanten übrig geblieben.

Welches Ziel diese Terroristen anstreben, ist offensichtlich. Sie wollen Gesellschaften zerstören, in denen Menschen frei denken, frei lieben, frei ihre Meinung sagen und frei ihren Glauben leben dürfen. Da ihr beschränkter Geist dieser Freiheit nicht gewachsen ist, setzen sie auf Gewalt, um Bürger und Politiker an den Werten einer offenen Gesellschaft zweifeln zu lassen. Die Religionszugehörigkeit der Opfer spielt in der Logik des Terrors nur eine untergeordnete Rolle – Christen, Juden, Jesiden und Muslime wurden bereits ermordet. Europa steht zweifelsohne erneut im Fokus der Islamisten, und deshalb sollten die Europäer im Kampf gegen den Terror eng zusammenstehen.

Mit einfachen Mitteln wird der Gefahr allerdings nicht beizukommen sein. Natürlich wäre es beispielsweise wünschenswert, ausreisepflichtige Gefährder schneller abschieben zu können. Das hätte aber den Anschlag in Wien nicht verhindert, denn der Täter hatte auch einen österreichischen Pass. Selbst die permanente Überwachung von Islamisten bringt nur etwas, wenn die Informationen an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. So bitter es ist an einem Tag wie heute: Wer nicht in einem Überwachungsstaat leben will, muss ein Restrisiko aushalten. Das ist der Preis der Freiheit – und die gilt es zu verteidigen.