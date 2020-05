Europa kann sich nur behaupten, wenn es zusammensteht

Vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Einen „Tag der Befreiung“ hat der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai in einer unvergessenen Rede genannt.

75 Jahre – das ist weniger als die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa. Und dennoch verblasst die Erinnerung an das unermessliche Leid, das Deutschland damals über Europa und die ganze Welt gebracht hat. Es leben immer weniger Zeitzeugen, die über den millionenfachen Mord an der jüdischen Bevölkerung in deutschen Konzentrationslagern berichten können. Und auch diejenigen, die als Kinder Bombenangriffe, den Tod von Familienangehörigen, Hunger und Elend erlebt haben, sind inzwischen hochbetagt oder bereits verstorben. Die unmittelbare Kriegsbetroffenheit schwindet also – und, so ist zu befürchten, mit ihr die Wertschätzung eines europäischen Kontinents, in dem die Nationen zu einer Europäischen Union zusammengewachsen sind.

75 Jahre nach Kriegsende wird der Brexit vollzogen – ein trauriges Ereignis. Zeigt sich doch darin, wie angreifbar die Idee einer Werteunion ist, wenn Populisten, gestützt von Meinungsmache in sozialen Netzwerken, eine Mehrheit gewinnen. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Die Europäische Union bröckelt nicht erst seit dem Brexit, sie erreicht schon seit Jahren nicht mehr die Herzen der Europäer. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer ist mit Sicherheit, dass Menschen generell das scheinbar Selbstverständliche gering schätzen.

Aber auch die politisch Verantwortlichen gefährden die EU: Wenn es jahrelang vor allem ums Geld geht, gleichzeitig menschliches Elend wie in den Flüchtlingslagern in Griechenland ignoriert wird, verlieren selbst überzeugte Europäer den Glauben an diese Wertegemeinschaft. Auch in der Corona-Krise zeigt sich, wie sehr die Idee der Solidarität in Europa bereits gelitten hat – die schnelle Nothilfe in Italien und Frankreich ließ auf sich warten, stattdessen wurden in nationalen Alleingängen die Grenzen geschlossen.

Die Gefahr, dass der Zerfall der Europäischen Union weitergeht, ist deshalb groß. Schon in wirtschaftlich guten Zeiten gelang es kaum, nationale Egoismen zu überwinden. Dies dürfte künftig noch schwieriger werden. Dabei genügt allein ein Blick auf die Weltkarte, um zu erfassen, dass das europäische Projekt zwar Mängel hat, aber es dennoch keine bessere Alternative gibt. Europa kann sich nur behaupten, wenn es zusammensteht.

In den vergangenen Jahrzehnten hat dies den Menschen Frieden, Wohlstand, Sicherheit und Bürgerrechte gebracht – schlicht ein Lebensgefühl, von dem ein großer Teil der Erdbevölkerung nur träumen kann. Diese Errungenschaften mit Herz, Verstand und Leidenschaft zu verteidigen, ist nicht in erster Linie die Aufgabe von Politikern in Brüssel oder Berlin, sondern jedes Einzelnen. 75 Jahre Kriegsende sind ein guter Anlass, um sich daran zu erinnern.