Europa kann aufatmen. Das Horrorszenario einer Wahl von Marine Le Pen ist nicht eingetreten. Emmanuel Macron bleibt französischer Präsident.

Der 44-Jährige gewann die Stichwahl gegen die Rechtspopulistin mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung. Ein klarer Sieg, der ihm die nötige Legitimität verleiht. Auch wenn der Staatschef in zwei Monaten noch die Mehrheit in der Nationalversammlung erringen muss. Auf alle Fälle bleibt Frankreich das offen rassistische und einwanderungsfeindliche Programm Le Pens erspart.

Und die EU muss nicht fürchten, dass die 53-Jährige zusammen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban die Gemeinschaft auseinander sprengt. Nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin ist die Erleichterung groß. Doch Vorsicht: Zur Tagesordnung kann nun keiner übergehen. Die Tatsache, dass eine Rechtsextreme fast französische Präsidentin geworden wäre, muss jedem zu denken geben. Die Zukunft der EU hing am Sonntag an einem dünnen Faden. Zum Glück hat der Faden gehalten.

Damit es in fünf Jahren nicht zu einer ähnlichen Zitterpartie kommt, braucht Macron nun alle Unterstützung, die er bekommen kann. Es muss Schluss sein mit der Hinhalte-Politik, die die Bundesregierung nach seiner Wahl 2017 an den Tag legte. Wer nun weiter die eigenen Interessen nach vorne stellt, hat den Warnschuss nicht gehört. Noch nie bekam die extreme Rechte in Frankreich so viele Stimmen wie an diesem Sonntag.

Le Pens gefährliche Ideen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und werden dort bleiben - auch wenn die 53-Jährige irgendwann aus dem politischen Leben ausscheiden sollte. Deshalb muss auch Macron seine Hausaufgaben machen. Schon 2017 versprach er, dass es in fünf Jahren keinen Grund mehr geben solle die Extreme zu wählen. Er hat nun weitere fünf Jahre, um sein Versprechen zu halten. An ihm wird seine Präsidentschaft gemessen. Und Deutschland und die EU sollten alles tun, um Macron zum Erfolg zu verhelfen.