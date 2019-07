Europäischer Zynismus in Libyen

Mit Waffenlieferungen heizen die Türkei und Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den Krieg in Libyen an. Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und Katar mischen ebenfalls in dem Konflikt mit. Und die EU-Staaten? Sie schicken Flüchtlinge in diesen Stellvertreterkrieg zurück und streiten sich um Einfluss in Libyen, den Blick fest auf die Ölvorkommen in dem Land gerichtet. Schutzlose Menschen zahlen die Zeche dieses zynischen Spiels.

Italien, das jetzt mit der Festnahme der deutschen Kapitänin Carola Rackete seinen Widerstand gegen die private Seenotrettung demonstrierte, stützt die libysche Regierung in Tripoli. Frankreich dagegen steht hinter Haftar, dem Gegner der Tripoli-Regierung. Aus Eigeninteresse wollen beide EU-Länder eine Stabilisierung Libyens, damit der Flüchtlingsstrom nach Europa gestoppt und die Ölindustrie des Landes gewinnbringend neu ausgebaut werden kann. Doch ihre Rivalität trägt dazu bei, den Krieg zu verlängern. Dasselbe gilt für den regionalen Machtkampf zwischen der Türkei und Katar auf der einen und den VAE, Ägypten und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Die UNO ist hilflos, die Akteure aus Europa und Nahost sind auf die eigenen Vorteile aus, ein Retter ist nicht in Sicht. Die Lage in Libyen dürfte eher schlimmer werden.