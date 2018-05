EU will Müll im Meer eindämmen

Kunststoffpartikel verschmutzen zunehmend die Weltmeere und gelangen in die Nahrungskette. Deshalb will Brüssel Wattestäbchen, Einweggeschirr und Luftballonhalter EU-weit verbieten. Die Hersteller sollen ferner Kampag-nen gegen Plastikflaschen, Styroporcontainer und Einwegbecher finanzieren und deren Entsorgung bezahlen. Sie sollen außerdem beim Produktdesign darauf achten, dass die Komponenten besser recycelt werden können. Ministerrat und Parlament müssen dem Vorschlag aber noch zustimmen.

In der EU entstehen jedes Jahr 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, von denen 40 Prozent verbrannt und rund 30 Prozent recycelt werden. Gerade Plastikgeschirr und gebrauchte Hygieneartikel finden sich gehäuft im Meer, den Binnengewässern und an den Stränden. Zusammen mit Plastik-resten aus der Fischerei sind sie für 70 Prozent der im Meer nachgewiesenen Kunststoffe verantwortlich.

Mehr Aufklärung erwünscht

Die EU-Kommission will nun sämtliche Produkte verbieten, die durch umweltverträglicheres Material ersetzt werden können. In der Bevölkerung wachse der Wunsch, etwas gegen die Plastikberge zu unternehmen, heißt es in Brüssel. Knapp 90 Prozent der Befragten geben in Umfragen an, dass sie sich mehr Aufklärung und verstärkte Anstrengungen der Industrie wünschen, Plastikverpackung zu reduzieren. Das Maßnahmenpaket soll noch vor der Wahl zum Europaparlament im kommenden Jahr verabschiedet werden.

Ziel der Kommission ist es, bis 2030 nur noch Kunststoffverpackungen zuzulassen, die vollständig recycelt werden können. Dafür sprächen auch starke wirtschaftliche Argumente: die europäische Industrie könne eine Führungsrolle beim Reduzieren von Einweg-Kunststoffen übernehmen und erlange einen globalen Wettbewerbsvorteil. Dafür müsse sie in „innovative Technologien“ investieren und ein „stärker kreislauforientiertes Modell“ entwickeln. Besonders umweltschädliche oder gefährliche Produkte sollen verboten oder ihre Verwendung eingeschränkt werden. In einigen Mitgliedsstaaten gibt es solche Verbote bereits, etwa für Einweggeschirr oder Einwegbesteck aus Plastik.

Mit Recyling-Quoten will Brüssel dafür sorgen, dass ein größerer Teil der Verpackungen als bisher erneut zum Einsatz kommt oder wenigstens die Rohstoffe verwertet werden. Darüber hinaus will die Kommission nationale Kampagnen unterstützen, die das Problembewusstsein der Verbraucher stärken. Damit sei der Einsatz von Plastiktüten erfolgreich eingedämmt worden, heißt es aus der EU-Kommission. Bis 2025 soll bei Plastikflaschen eine Rücklaufquote von 90 Prozent erreicht werden – zum Beispiel durch ein Pfandsystem wie sie in Deutschland. Die Abfallwirtschaft, aber auch Häfen und Schifffahrt müssen ihr Abfallmanagement verbessern. Auf See eingesammelte Abfälle sollen nicht über Bord entsorgt, sondern an Land recycelt werden.

Abgabe von 80 Cent pro Kilo

Zur Strategie der Kommission gehört auch eine Abgabe auf nicht wieder verwertete Kunststoffe, die bereits am 2. Mai beschlossen wurde. Über die Höhe müssen die Regierungen einstimmig entscheiden, das Europaparlament muss zustimmen. Im Gespräch sind 80 Cent pro Kilo, die direkt in den EU-Haushalt fließen und die nationalen Beiträge entsprechend verringern könnten. Das würde geschätzt vier bis acht Milliarden Euro pro Jahr einbringen.

Die Höhe dieses Beitrags soll sich danach richten, wie hoch der Anteil von Plastikrestmüll in einem Mitgliedsstaat ist. Die Mitgliedsstaaten können sich das Geld durch eine nationale Plastiksteuer bei ihren Bürgern zurückholen oder die Abgabe aus ihrem normalen Haushalt bezahlen. Das dient zwei Zielen: Die EU würde mehr eigene Einnahmen erhalten, und die Mitgliedsstaaten hätten einen zusätzlichen Anreiz, sich intensiver um ihre Müllprobleme zu kümmern.