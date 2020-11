EU-Streit über Haushalt und Rechtsstaat geht weiter

Derzeit kursieren in den sozialen Medien Flyer, die zu einem Demonstrationszug sowie einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Aalen am Samstag, 28. November, aufrufen. Stadtverwaltung sowie Polizeipräsidium bestätigen auf Nachfrage, dass die Veranstaltungen bereits angemeldet sind und unter Auflagen genehmigt werden. Einer der Organisatoren ist die Gruppe „Querdenken 7171 Schwäbisch Gmünd“.

Dabei handelt es sich um eine Lokalinitiative von „Querdenken 711 Stuttgart“.