EU-Staaten weiter uneins über Asylreform

Der alte Herr läuft zielstrebig Richtung Garten. „Sie müssen in ihr Zimmer gehen“, sagt Walter Dür. „Jawohl, das mache ich gern“, antwortet der Mann und lächelt freundlich. Eine Viertelstunde später trifft Dür den Senior wieder im verkehrten Flur an. Der alte Mann hat Demenz, ist positiv auf das Coronavirus getestet und ist Bewohner im Heilig-Geist-Hospital auf der Insel. Dass er sich in Quarantäne befindet und deshalb in seinem Zimmer im dritten Stock bleiben soll, das versteht er nicht.