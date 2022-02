EU-Impfnachweise ohne Booster nur noch neun Monate gültig

Wer ohne Booster-Impfung in Zukunft innerhalb der EU reisen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Denn die EU-Impfnachweise sind seit Dienstag ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate, genauer 270 Tage, gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne Booster-Impfung bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.

Mit den neuen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU werden die unterschiedlichen Vorschriften in den Mitgliedsstaaten harmonisiert. EU-Kommission

Was kommt dann auf sie zu? Und warum haben die EU-Mitgliedstaaten diese Regelung beschlossen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Warum gibt es die neue Regel?

Bisher war bei der Einreise in viele Länder vor allem wichtig, wie hoch die Infektionszahlen im Abreiseland sind. „Mit den neuen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU werden die unterschiedlichen Vorschriften in den Mitgliedstaaten harmonisiert“, heißt es vonseiten der EU-Kommission. Die 27 Mitgliedsstaaten hatten sich vor Kurzem auf eine entsprechende Empfehlung geeinigt.

Wie wird der Impfstatus kontrolliert?

Gültig ist die Impfung 14 Tage nach der vollständigen Corona-Impfung. Der Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung, etwa in Praxen und Impfzentren erstellt wird. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU anerkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise nicht nur über Impfungen, sondern auch über frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.

Was heißt das für die Geimpften ohne Booster-Schutz?

Sollten die 270 Tage nach der Impfung abgelaufen sein und keine Booster-Impfung vorliegen, bedeutet das in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. „Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wider und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders.

Was bedeutet das für die Regeln in den einzelnen Ländern?

Die EU-Staaten werden lediglich aufgefordert, ihre nationalen Regelungen anzupassen. Wenn sie das nicht machen, drohen aber auch keine unmittelbaren Strafen. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern – etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen – anerkannt wird, kann sich also weiterhin unterscheiden. Über die Regeln in den einzelnen Ländern informieren sich Reisende am besten vorab über die Internetseite des Auswärtigen Amtes.

In Deutschland gibt es zurzeit zum Beispiel keine Regelung, die die Anerkennungsdauer von Impfnachweisen begrenzt. Menschen mit Booster-Impfung können aber unter Umständen von Testpflichten befreit sein.

Die EU-Absprachen haben aber politisch Bedeutung, so fachten sie jüngst eine Debatte um die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus in Deutschland an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt eine umstrittene Verkürzung von sechs auf drei Monate. In einer Absprache auf EU-Ebene einigten sich die EU-Länder jedoch darauf, dass dieser Status für Reisen 180 Tage anerkannt werden soll.

Wie ist die Testsituation im Ausland?

Für Touristen sind Corona-Tests zurzeit nur in Dänemark und Österreich gratis erhältlich. In Dänemark schließt das sowohl Antigen- als auch PCR-Tests mit ein. In Österreich hingegen variiert das Testangebot von Bundesland zu Bundesland. Kostenlos sind hier lediglich die Antigen-Tests. In einigen Bundesländern sind aber auch PCR-Tests für ausländische Reisende verfügbar.

Damit unterscheiden sich die beiden Länder stark von Norwegen und Finnland. Hier können PCR-Tests zwischen 100 und 250 Euro pro Person kosten. Antigen-Tests sind in einer Preisklasse um die 100 Euro zu finden.

Im Gegensatz dazu haben einige europäische Länder Höchstpreise für Corona-Tests festgelegt:

In Italien kostet ein Antigen-Test für Erwachsene nicht mehr als 15 Euro – acht Euro für Jugendliche. PCR-Tests liegen bei 50 bis 120 Euro.

kostet ein Antigen-Test für Erwachsene nicht mehr als 15 Euro – acht Euro für Jugendliche. PCR-Tests liegen bei 50 bis 120 Euro. 47 Euro kosten PCR-Tests höchstens in Griechenland . Antigen-Tests sind für acht bis zehn Euro zu kriegen.

. Antigen-Tests sind für acht bis zehn Euro zu kriegen. 22 Euro kosten Antigen-Tests in Frankreich – PCR-Tests liegen bei 44 Euro. Oft wird aber auch eine Bearbeitungsgebühr berechnet.

– PCR-Tests liegen bei 44 Euro. Oft wird aber auch eine Bearbeitungsgebühr berechnet. In Tschechien zahlen Reisende höchstens acht Euro für einen Antigen- und 32 Euro für einen PCR-Test.

zahlen Reisende höchstens acht Euro für einen Antigen- und 32 Euro für einen PCR-Test. Auf den Balearischen Inseln in Spanien gibt es eine Preisobergrenze von 30 Euro pro Antigen- und 75 Euro pro PCR-Test.

Corona-Tests sind meist an Flughäfen teurer als an anderen Testzentren. Außerdem gilt: Reisende mit Symptomen bekommen in vielen Ländern einen kostenlosen Test.

Was ist vor einer Auslandsreise zu beachten?

Wer ins Ausland reisen will, sollte sich schon vorher gut über Regeln und Testmöglichkeiten informieren. Dazu zählt:

Wann brauche ich einen Corona-Test?

Welcher Test ist erforderlich (PCR- oder Antigen-Test)?

Wie alt darf der Test sein?

In welcher Form und Sprache muss das Testergebnis vorliegen (Ausdruck, Code, Englisch)?

Muss ich mich für einen Corona-Test vorher anmelden?

Wann habe ich das Testergebnis und wie bekomme ich es übermittelt?

Wichtig ist auch, dass das Zertifikat als QR-Code übermittelt wird. Denn nur damit ist man berechtigt, zu reisen.