EU-Feind Farage siegt in Großbritannien

Noch bevor das mutmaßlich schlechteste Ergebnis für die Torys seit Einführung demokratischer Wahlen verkündet worden war, fasste der frühere Vize-Premier Damian Green am Sonntag die Lage in Großbritannien in drastischen Worten zusammen: „Die Zukunft der konservativen Partei steht auf dem Spiel.“ Der Politiker vom liberalen Flügel hatte vor allem die harten Brexiteers im Visier, die sich im Kampf um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May mit Maximalforderungen überbieten. Das erst spätabends verkündete Ergebnis der Europawahl dürfte den Drang nach einem chaotischen EU-Austritt ohne Vereinbarung („no deal“) noch verstärken.

Denn allen Umfragen zufolge hat der Nationalpopulist Nigel Farage beim Wahlgang am Donnerstag mit seiner erst wenige Monate alten Brexit-Party mehr als 30 Prozent geholt. Wie vor fünf Jahren mit Ukip (27,4 Prozent) dürften die ausgewiesenen EU-Feinde bei der Europawahl auch diesmal Platz Eins belegen. Farage, 55, wollte dies als Plebiszit für „No Deal“ interpretieren und damit das Unterhaus unter Druck setzen.

Der einstige Konservative will vor allem seine frühere Partei vor sich her treiben. Dass der damalige Premier David Cameron (von 2010 bis 2016) überhaupt das EU-Referendum versprach, lag nicht zuletzt am damaligen Höhenflug von Ukip unter Farage. Camerons Nachfolgerin May bezeichnete er in den vergangenen Wochen stets als „vorsätzlich heuchlerische“ Verräterin an der Brexit-Sache und heimste damit auf den Kundgebungen seiner neuen Ein-Mann-Partei landesweit Beifall ein.

Ein schlechtes Abschneiden der Torys wäre Farage ganz recht, plant er doch im achten Anlauf, ein Mandat im Unterhaus zu holen. Dafür müsste sich das Parlament allerdings selbst auflösen, was angesichts der derzeitigen Umfrageergebnisse wenig wahrscheinlich ist.

Abreibung für Labour

Denn die Brexit-Krise hat nicht nur die Torys bis ins Mark erschüttert. Auch die größte Oppositionspartei Labour erwartete von der Europawahl „eine ordentliche Abreibung“, wie Finanzsprecher John McDonnell am Sonntag einräumte. In Scharen sind Anhänger der Arbeiterpartei zu Liberaldemokraten und Grünen übergelaufen; beide kleinere Parteien wollen durch ein zweites Referendum den EU-Verbleib erzwingen. Hingegen blieb Labours Vorgehen unklar. Das liegt an der eingefleischten EU-Skepsis des Vorsitzenden Jeremy Corbyn, dem die Ergebnisse am Sonntag den 70. Geburtstag vermiesten.

Vom Abschneiden der proeuropäischen Parteien – zu ihnen zählen auch die schottischen und walisischen Nationalisten sowie die neue Gruppierung Change UK – und der Wahlbeteiligung hängt die Interpretation des Ergebnisses ab. Europawahlen wurden auf der Insel nie recht ernstgenommen, beim letzten Mal gingen lediglich 34,2 Prozent der Briten an die Urne, Nordirland wird separat berechnet. Diesmal meldeten tendenziell proeuropäischen Wahlkreisen Quoten von bis zu 40 Prozent, was der Wucht der Brexit-Party die Spitze abbrechen könnte.