EU bringt Sanktionen gegen Belarus auf den Weg

Besucheranstürme an Wochenenden, vereitelte Sperrungen und mittlerweile ein offener Streit zwischen Gemeinde und Behörden: Der Konflikt um die geeigneten Corona-Schutzmaßnahmen in Sipplingen nimmt kein Ende. Jetzt kritisiert Bürgermeister Oliver Gortat (Freie Wähler) das Landratsamt in einer Mitteilung scharf. Die Kritik sei seltsam, heißt es aus der Behörde.

Zuerst hatte Sipplingens Bürgermeister Gortat Anfang August versucht, mit temporären Ufersperrungen an Wochenenden den Andrang im 2000-Seelen-Erholungsort am Bodensee ...