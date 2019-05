EU-Außenbeauftragte wirft USA Vertragsbruch vor

Von Schwäbische Zeitung

Am südlichen Ufer des Bodensees in Rohrschach im Schweizer Kanton Sankt Gallen hat ein Passant am Nachmittag des 1. Mai eine Leiche entdeckt. Wie ein Sprecher der Kantonalspolizei auf Nachfrage von schwäbische.de mitteilte, ist die Identität des Mannes zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar.

Unbekannt ist derzeit ebenfalls die Todesursache. Einsatzkräfte der Wasserrettung hatten die Leiche kurz nach der Alarmierung ans Ufer gebracht. Derzeit arbeite man daran, die Person zu identifizieren.