Essen wie im Pleistozän

Mit der Ernährung ist es wie mit den Corona-Regeln: Man weiß nie so genau, was gerade gilt und richtig ist. Und auf das, was angesagt ist, kann man sich auch nicht verlassen. Nehmen wir nur den Veganismus. Während der totale Verzicht auf alles Tierische immer mehr Menschen überzeugt, nimmt auf der anderen Seite die Zahl der Paleo-Diät-Anhänger zu, die sich eine Steinzeiternährung mit möglichst viel Fleisch auf die pleistozänischen Fahnen geschrieben haben.

Natürlich – so beteuern wir stets, wenn wir danach gefragt werden – sei uns Tierwohl sehr wichtig, ebenso Regionalität. Wobei sich in Wirklichkeit natürlich nicht jeder beim Einkaufen an diese untadeligen Gelöbnisse hält und auch gerne mal zum Billigst-Hack greift. Denn dem sieht man ja nicht mehr an, wie’s dem Schweinchen zu seinen kurzen Lebzeiten so ergangen ist.

Womit wir direkt beim Paradox des glücklichen Schlachttieres wären. Gerade Bio-Produkte werden nämlich gerne und oft mit dem irdischen Glück beworben, das Schwein und Rind erfahren. Was natürlich sofort die ethische Frage aufwirft, ob es nicht noch viel verwerflicher ist, glückliche Tiere zu schlachten statt unglückliche Tiere. Damit schließt sich dann freilich wieder der Kreis zu den vegan lebenden Menschen, die sich bei Sellerieschnitzel und Dinkel-Quinoa-Klopsen darüber überhaupt keine Gedanken machen müssen.

Was am Ende das Beste für uns alle wäre, müsste man fairerweise mal die Tiere fragen. Aber weil wir die Antwort wahrscheinlich eh nicht hören wollen, lassen wir’s lieber. (nyf)