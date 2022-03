Es ist nur die Angst

Jetzt hamstern sie also wieder. Es handelt sich um Menschen, die einfach gewohnt sind, täglich mindestens einen Liter Sonnenblumenöl zu trinken und zwei Kilo Nudeln zu essen. Zur ausgewogenen Ernährung gehört für sie selbstverständlich auch das Klopapier. Beim Gedanken an leere Klopapierrollen leiden die Hamster (d/w/m) sofort an Verstopfung. Sie haben Angst, dass ihnen ohne ordentliche Vorräte an Sonnenblumenöl, Nudeln und Klopapier das Aussterben droht.

Andere sind noch ärmer dran. Zwei uns persönlich bekannte Pensionäre, einer war Oberstudienrat, der andere Elektroingenieur, haben ebenfalls Angst. Auch sie wehren sich gegen das Aussterben. Deshalb sind ihre bevorzugten Urlaubsorte die Wartezimmer von Arztpraxen. Der Oberstudienrat a. D. hat recherchiert, dass seine Urgroßmutter mütterlicherseits mit 87 Jahren von Unwohlsein heimgesucht wurde. Folglich verstarb sie im 98. Lebensjahr ganz unvermittelt. Ihr Urenkel sucht deshalb alle greifbaren Ärzte auf, wenn er das Gefühl hat, es könnte ihn ein Unwohlsein überfallen. Er weiß um die Gefahren der genetischen Disposition. Der Elektroingenieur a. D. ist noch vorsichtiger. Immer, wenn es ihm vermeintlich rundum gut geht, konsultiert er sofort seinen Leibarzt. Es kann sich ja nur um eine besonders heimtückische Erkrankung handeln, von der man noch nichts merkt. Wenn der Leibarzt nichts feststellt, wechselt er ihn wegen Unfähigkeit aus.

Beide lernen auch regelmäßig die Apotheken Umschau auswendig. Sie wollen ja wissen, was ihnen fürderhin noch alles blühen könnte. (vp)