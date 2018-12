Es gibt nur Verlierer

Im Falle eines harten Brexit steht die EU-Kommission in Brüssel vor einer kniffeligen Aufgabe: Sie muss die Folgen für ihre eigenen Bürger so weit wie möglich abfedern und gleichzeitig deutlich machen, dass ein EU-Austritt, noch dazu ohne Vertrag, für die Gegenseite ernste Folgen hat. Gelingt das nicht, werden Theresa Mays Gegner innerhalb und außerhalb des Kabinetts, die den Deal von Anfang an ablehnten, sich die Hände reiben. EU-feindliche Strömungen in anderen Ländern bekämen weiter Auftrieb.

Der am Mittwoch vorgestellte Notfallplan versucht sich an dem Spagat, die Brexiteers die Folgen ihrer Entscheidung spüren zu lassen und gleichzeitig Schaden von den eigenen Bürgern abzuwenden. Den Briten auf dem Kontinent wird ein weiterhin sorgenfreies Leben in Aussicht gestellt, wenn dafür auch den EU-Bürgern in Großbritannien Schikanen erspart bleiben. In vielen Bereichen wie zum Beispiel bei den Finanzdienstleistungen gibt es Übergangsfristen, um einen Zusammenbruch des Systems zu verhindern.

Dennoch lässt sich nicht überdecken, dass bei einem Austritt ohne Vertrag die Rest-EU genauso Federn lassen würde wie das Vereinigte Königreich – wenn auch in anderen Bereichen. Britische Fluggesellschaften, Spediteure und Finanzdienstleister werden massive wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Für die Verbraucher werden Waren vom Kontinent teurer und wohl auch knapper. Die EU wiederum muss ein gewaltiges Haushaltsloch stopfen. Ohne Austrittsvertrag sind die von London zugesagten und bereits fest eingeplanten zehn Milliarden Euro für während der Mitgliedschaft eingegangene Verpflichtungen höchstwahrscheinlich perdu.

Am problematischsten ist die Entwicklung an der nordirischen Grenze. Wie aus irischen Diplomatenkreisen zu hören ist, will die Regierung in Dublin dort auch nach Ende des freien Warenverkehrs keine Kontrollen einführen, um die Insel nicht erneut zu spalten. Damit entstünde ein riesiges Einfallstor für Schmuggelware. Der Brexit richtet großen Schaden an – auf beiden Seiten.