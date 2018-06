Es geht auch um Gerechtigkeit

Andrea Nahles will mit ihrem Gesetzentwurf über Sozialleistungen für EU-Ausländer eine drohende Kostenlawine abwenden. Die Freizügigkeit und die Mobilität von Arbeitnehmern in Europa sind hohe Güter. Angesichts des Wohlstandsgefälles zwischen Ländern wie Rumänien oder Bulgarien einerseits und Deutschland andererseits gilt es aber, Fehlanreize für möglichen Sozialtourismus zu verhindern. Das Thema beschäftigt nicht nur Briten-Premier David Cameron kurz vor dem Brexit-Referendum, sondern auch die Politik in Berlin.

Nahles setzt auf klare Kante und wird damit auch in der Union Unterstützung finden: Nur für eine kurze Übergangszeit soll es Minimal-Hilfen unterhalb des Hartz-IV-Niveaus geben, das Recht auf reguläre Leistungen erst nach fünf Jahren. Hier geht es auch um eine Gerechtigkeitsfrage, werden doch unsere Sozialleistungen, die das Existenzminimum absichern, mit Steuermitteln bezahlt. Wenn der Staat ohne Bedingungen die Leistungen an EU-Ausländer vergibt, die bei uns keine Steuern gezahlt haben, kann die Akzeptanz des Systems in Gefahr geraten.

Schon jetzt ist absehbar, dass das geplante Gesetz die Gerichte in Deutschland und Europa beschäftigen wird. Aber nach dem jüngsten Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts, nach dem EU-Ausländer bei uns bereits nach sechs Monaten Sozialleistungen beantragen können, war es an der Bundesregierung, schnell für die erforderliche Klarstellung zu sorgen.