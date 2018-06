Er ist ein Senkrechtstarter unter Deutschlands katholischen Oberhirten. Als Kölner Weihbischof war Rainer Maria Woelki noch vor drei Jahren außerhalb des Rheinlands kaum bekannt. Dann kam die Berufung zum Berliner Erzbischof und wenig später die Erhebung zum Kardinal. Nun soll der 57-Jährige an den Rhein zurückkehren und Nachfolger von Kardinal Joachim Meisner als Erzbischof von Köln werden. Das Domkapitel hat ihn aus einer Dreierliste des Papstes gewählt; für die nächsten Tage wird die offizielle Ernennung erwartet.

Als Hauptstadtbischof hat sich Woelki als überraschend medienerfahren erwiesen. Bei den Journalisten an der Spree, aber auch im politischen Berlin, hat er einen durchweg guten Ruf. Woelki entspricht dem Wunsch der Medien nach einem klaren Profil und bleibt dabei volksnah. So wirbt er für die katholische Sexualethik und betont zugleich, er sei „kein Religionswächter, der die Schlafzimmer kontrollieren will“. Sympathie bringt ihm auch das Eingeständnis ein, nicht auf jede Frage eine fertige Antwort zu haben.

Als weiteres „Plus“ kann der Kardinal vorweisen, dass er die Frauenförderung ernst nimmt. Damit entspricht er einer zunehmend lauter werdenden Forderung auch in der katholischen Kirche. In seiner Bistumsverwaltung sind eine Reihe von Führungspositionen in weiblicher Hand. „Die Kirche darf kein reiner Männerclub sein“, betont Woelki, auch wenn er die Kirche nicht für berechtigt hält, Frauen zu Weiheämtern zuzulassen.

Statt in Berlin-Mitte bezog er eine Wohnung im Arbeiter- und Migrantenbezirk Wedding. Damit entspricht er dem priesterlichen Ideal, für das Papst Franziskus wirbt. Mit seiner Kritik an der „wachsenden Schere zwischen Arm und Reich“ eckt er in politischen Kreisen bewusst an. Gregor Krumpholz/KNA