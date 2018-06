Erste Geige

Der neue Premierminister Frankreichs ist der beliebteste Spitzenpolitiker seines Landes. Und viele Französinnen finden Manuel Valls auch als Mann interessant. Doch der 51-jährige Regierungschef ist in festen Händen. Seit 2010 ist er mit der Star-Violinistin Anne Gravoin verheiratet. Die ist selbst so erfolgreich, dass sie ihrem Mann in nichts nachsteht.

Die 48-jährige Gravoin hat den Ruf, sowohl als Musikerin als auch als Ehefrau von Valls selbstbewusst aufzutreten und unkonventionelle Wege zu gehen. Als ihr Mann unter dem sozialistischen Präsidenten François Hollande 2012 zum Innenminister ernannt wurde, war für sie klar, dass beide nicht im Ministerium wohnen würden: „Ich kann mir nicht vorstellen, im Keller zu proben, während mein Mann oben die Geheimdienste empfängt.“

Auch beruflich lässt sich die Geigerin mit slawischen Vorfahren nicht gerne einen Stempel aufdrücken. Die in Montauban im Südwesten Frankreichs geborene Gravoin hat am nationalen Musik-Konservatorium in Paris studiert, wo sie mit dem ersten Preis für Geige und Kammermusik ausgezeichnet wurde. Schon früh interessierte sich die Musikerin aber auch dafür, klassische Musik mit Chanson, Rock oder Filmmusik zu verbinden. Sie trat zusammen mit Stars wie Charles Aznavour, Liza Minnelli oder Johnny Hallyday auf. Und sie gründete ihre eigene Produktionsfirma, die von Filmmusik und Werbung über Fernsehen und Theater bis hin zu Aufnahmen und Coaching alles anbietet.

Nur als Politiker-Gattin kann sich Gravoin ihr Leben überhaupt nicht vorstellen. „Jeder hat ein Leben, ein Herz, ein Gehirn. Ich bin unabhängig, ich habe meinen Mann noch nie auch nur um einen Cent gebeten“, hat sie vor einiger Zeit in einem Interview betont. Da Valls schon lange Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt werden, könnte die Musikerin aber eines Tages womöglich zur First Lady Frankreichs aufsteigen. (AFP)