Erst denken, dann reden

Auch Ministerinnen sollten sich, so wir alle, vor dem Sprechen immer mal überlegen, welche Wirkung das Gesagte haben kann. Die deutsche Innenministerin hat anlässlich eines Gesprächs mit Bürgerinnen und Bürgern die Idee vorgetragen, Menschen, die ihr Leben lang ein Ehrenamt bekleidet haben, den früheren Renteneintritt zu ermöglichen. Ohne Abschläge natürlich. Nun steht die Idee, wie man so sagt, im Raum. Mit welcher Reaktion hat Nancy Faeser gerechnet? Gelächter wäre angemessen. Weinen auch.

Einmal abgesehen davon, dass die Rentenkasse bei der Umsetzung des ministeriellen Vorschlages in die Knie gehen würde, wäre es interessant zu wissen, wie lang genau eine lebenslange ehrenamtliche Tätigkeit sein müsste. Wirklich vom 14. Lebensjahr bis zum Grab? Und sollten wirklich alle Ehrenämter herangezogen werden. Der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr und der Vorsitz im Taubenzüchterverein? Trainer im Sportverein, Funktionäre im Bund Deutscher Philatelisten, Flüchtlingshelfer – der ehrenamtlichen Tätigkeiten gibt es viele. Es soll in Deutschland 30 Millionen Menschen geben, die ehrenamtlich arbeiten. Das sind 40 Prozent der über 14-Jährigen. Dürften die alle auf eine frühe Rente hoffen?

Das Bundesarbeitsministerium ringt darum, ältere Werktätige über das Renteneintrittsalter hinaus im Berufsleben zu halten. Auch, weil so die wiederkehrenden Forderungen nach der Rente mit 70 besser abzuwehren sind. Die Innenministerin setzt hier also zu allem Überfluss auch noch das falsche Signal. Es geht derzeit nicht darum, dass mehr Menschen früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden. So wichtig das Ehrenamt ist, die bezahlte Arbeit ist es, die allem die ökonomische Basis gibt.

Sollte es Nancy Faeser aber nur darum gegangen sein, das Ehrenamt auf unorthodoxe Weise zu würdigen, so ist das sicher verdienstvoll. Leider ist es misslungen. Und so wird denn der Rentenvorschlag der Bundesinnenministerin mit ihr im kommenden Jahr nach Hessen entweichen. Aber wenn sie Glück hat, ist er bis dahin schon vergessen.