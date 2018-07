Erinnerung an den DDR-Mauerbau vor 48 Jahren

In Berlin wird heute an den Bau der Mauer vor 48 Jahren erinnert. Zu einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen in der Bernauer Straße werden die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Birthler, und Berlins Regierender Bürgermeister Wowereit erwartet.

An der einstigen Grenze sollen auch Kränze niedergelegt werden. Am 13. August 1961 hatte die DDR-Führung unter Walter Ulbricht begonnen, den „antifaschistischen Schutzwall“ hochzuziehen. Die deutsche Teilung dauerte mehr als 28 Jahre. Am 9. November wird der Fall der Mauer vor 20 Jahren gefeiert.