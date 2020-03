Ergebnis des Krisengipfels stößt auf Kritik aus EU-Parlament

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei greift im bayerischen Landkreis Neu-Ulm weiter durch und geht gegen Personen vor, gegen die aktuell bestehende Allgemeinverfügung verstoßen.

Bei Kontrollen im Laufe des Dienstages wurde ingesamt acht Personen in Neu-Ulm sowie in Elchingen angetroffen.

Im Bereich des Zentralen Umsteigeplatzes am Bahnhof in Neu-Ulm wurden am frühen Abend drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren festgestellt. Sie konnten keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt dort angeben.