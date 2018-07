Erdogans Normalität

Der türkische Präsident Erdogan hat den Ausnahmezustand beendet, doch eine echte Rückkehr zu rechtsstaatlichen Verhältnissen kommt für ihn nicht in Frage. Er fühlt sich von inneren und äußeren Feinden umringt. Die Wagenburg-Mentalität speist sich aus mehreren Quellen. Zu den unbestreitbar bestehenden Bedrohungen etwa durch die kurdische PKK oder durch religiöse Extremisten treten Verschwörungstheorien. Diese prägten schon die Reaktion der Regierung auf die Gezi-Proteste 2013. Danach strebt der Westen in der Tradition des Kolonialismus nach einer Schwächung der Türkei und bedient sich mitunter türkischer Handlanger. Selbst gewaltlose Kritik lässt sich so als Terrorunterstützung umdeuten.

In Ankara herrscht mittlerweile ein so tiefes Misstrauen dem Westen gegenüber, dass Reformforderungen aus Brüssel nicht mehr als Ansporn, sondern als unangebrachte Einmischung empfunden werden. Die Aufhebung des Ausnahmezustandes ist deshalb nicht der Befreiungsschlag, den die türkisch-europäischen Beziehungen dringend benötigen.