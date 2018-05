Entwicklungshilfe ist für Druck der falsche Hebel

Schwäbische Zeitung

Sensation bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Der grüne Amtsinhaber Dieter Salomon ist nach 16 Jahren im Amt klar abgewählt . Der parteilose Sozialwissenschaftler Martin Horn (33) siegte am Sonntag mit deutlicher Mehrheit — damit gelang dem politischen Neuling ein echter Coup. Er ist nach eigenen Angaben auch der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Horn, der im Wahlkampf von der SPD unterstützt wurde, tritt das Amt am 1. Juli an.