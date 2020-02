Entscheidende Wochen für Assange

Mit scharfen Beschuldigungen gegen WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange hat am Montag in London der Rechtsstreit um die Auslieferung Assanges an die USA begonnen. Anwälte der US-Regierung warfen dem 48-jährigen Australier vor, das Leben zahlloser Informanten gefährdet zu haben und Verantwortung für das Verschwinden vieler Betroffener zu tragen.

Mit der unbekümmerten Nennung von Namen bei seiner Enthüllung amerikanischer Geheimberichte vor zehn Jahren habe Assange vielerorts Menschenrechtsaktivisten, Dissidenten, Journalisten und deren Familien in Lebensgefahr gebracht, argumentierten die Anwälte der US-Administration zum Auftakt.

Demonstranten, die vor dem Gerichtsgebäude in Woolwich in Südost-London in großer Zahl aufgezogen waren, bestanden wiederum darauf, dass „Journalismus kein Verbrechen“ sein könne. Sie trugen Plakate und Banner mit sich, die „Freiheit für Assange“ forderten, und waren mit ihren Protesten bis in den Gerichtssaal hinein zu hören.

Assange, der sich gegen die Auslieferung stemmt, wird von den USA beschuldigt, sich im Jahr 2010 Hunderttausende amerikanische Geheimdokumente und diplomatische Depeschen verschafft und sie über WikiLeaks verbreitet zu haben. Wash ington will Assange wegen Spionage vor Gericht gestellt sehen.

Im Sommer hatte der damalige britische Innenminister Sajid Javid sein Einverständnis gegeben. Dagegen hat Assange Widerspruch eingelegt. Woolwich Crown Court, das zuständige Magistratsgericht, soll nun klären, ob das Auslieferungsbegehren politisch motiviert ist oder aus anderen Gründen unzulässig wäre.

Assange ist seit April 2019 in britischer Haft, nachdem Ecuador ihm das Asylrecht in seiner Londoner Botschaft aufkündigte. In dieser Botschaft hatte Assange sieben Jahre lang gelebt, um einem von Schweden initiierten europäischen Haftbefehl zu entgehen. Bei dem Auslieferungsbegehren Stockholms ging es um Beschuldigungen wegen angeblicher sexueller Vergehen und um eine Vergewaltigungsklage. Der betreffende Fall verjährte aber im letzten November nach schwedischem Recht.

Weil er sich der britischen Justiz in dieser Frage entzogen hatte, wurde Assange im Mai zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt. Unmittelbar nach Assanges Verhaftung enthüllten die USA ihr bis dahin verborgen gehaltenes Auslieferungsbegehren.

Assange blieb darum in London in Haft, auch als er das gesetzliche Minimum seiner britischen Strafe abgesessen hatte. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh in London, wo er die vergangenen Monate über auf den Beginn des Auslieferungsprozesses gewartet hat.

Zu seiner Verteidigung argumentierte Assange, er und andere hätten im öffentlichen Interesse gehandelt und Kriegsverbrechen offengelegt. Auch Assanges Anwältin Jennifer Robinson erklärte zu Wochenbeginn, seine Auslieferung würde „einen Präzedenzfall schaffen für eine Kriminalisierung von Aktivitäten, die für alle Aufklärungsarbeit von Journalisten von entscheidender Bedeutung sind“. In Frankreich und Australien haben Solidaritätsgruppen ihre Regierungen aufgefordert, Assange Asyl zu gewähren.

Aufsehen hat unterdessen die Mitteilung der Assange-Anwälte erregt, US-Präsident Donald Trump habe Assange 2017 über einen Mittelsmann Straffreiheit in Aussicht gestellt, solange er bereit sei zu erklären, Russland habe nichts zu tun gehabt mit WikiLeaks Hillary-Clinton-Enthüllungen während des US-Wahlkampfs vor vier Jahren. Das Weiße Haus bestritt diese Behauptung. Assanges Anwälte wollen aber Beweise für ein solches Angebot Trumps vorlegen.

In Woolwich Crown Court werden bis Ende der Woche vor allem Verfahrensfragen geregelt. Danach wird das Verfahren vertagt. Der eigentliche Prozess beginnt erst am 18.Mai.