Entscheidend sind die Militärs

Wie auch immer der Showdown um die Macht zwischen Präsident Nicolás Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaidó in Venezuela ausgeht – das Ende des Regimes unter Führung des aktuellen Machthabers hat begonnen. Endlich möchte man hinzufügen. Seit sechs Jahren hält der linksnationalistische Präsident sein Volk mit seinem „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, der sich an seinem streitbaren Vorgänger Hugo Chavez orientiert, in Geiselhaft. Maduro hat Elend, Verzweiflung und Wut über das einst reiche Land gebracht. Venezuela ist dank der Chavisten ein internationaler Pflegefall.

Der Coup des jungen und bis vor wenigen Wochen noch völlig unbekannten Juan Guaidó, sich zum Interimspräsidenten zu erklären, hat das Regime kalt erwischt und seine Verletzlichkeit gezeigt. Der bisherige Parlamentschef hat mit seinem Schritt eine Dynamik ausgelöst, die Maduro kaum noch kontern oder kontrollieren kann. Zu groß ist die internationale Isolation, zu groß die Macht der Straße nach Mittwoch, an dem Hunderttausende dem Aufruf der Opposition gefolgt sind, gegen Maduro zu demonstrieren. Aber entscheidend wird am Ende sein, was die Militärs machen. Stellen sie sich auf die Seite der Opposition, ist Präsident Maduro am Ende.

Vorerst sieht es danach aber nicht aus. Der mächtige Verteidigungsminister Vladimir Padrino verweigerte Guaidó die Anerkennung. Nun hat der linksnationalistische Präsident drei Möglichkeiten: Er kann Guaidó festnehmen lassen und damit einen Bürgerkrieg riskieren. Oder er kann auf die Opposition zugehen und einen geordneten Rückzug mit Neuwahlen verhandeln. Oder er verlässt das Land – Russland, die Türkei, China oder Kuba bieten sich als Exilländer für ihn an. Alle stehen auf seiner Seite. Zugegeben: Die letzte der drei Möglichkeiten ist die am wenigsten wahrscheinliche Variante, denn Nicolás Maduro hat immer klar gemacht, dass er einen freiwilligen Rückzug ausschließt. Die kommenden Tage oder Stunden entscheiden über das weitere Schicksal des Ölstaates Venezuela.