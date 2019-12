Enkeltochter von Mahatma Gandhi: „Ohne Gerechtigkeit ist Frieden nicht möglich“

Zur Person: Ela Gandhi ist die Enkelin Mahatma Gandhis, dem Gesicht der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Sie wurde 1940 in Südafrika geboren, wo sie in einem von ihrem Großvater gegründeten Ashram aufwuchs.

Bereits als junge Frau war sie als Anti-Apartheid-Aktivistin tätig. Im Jahr 1973 wurde ihr ein Verbot für politischen Aktivismus erteilt und sie wurde für neun Jahre unter Hausarrest gestellt. Später war Ela Gandhi Mitglied des Übergangsexekutivrats und von 1994 bis 2003 Parlamentsabgeordnete des ANC in Südafrika. Dort traf sie einen weiteren Aktivisten und den späteren Präsidenten des Landes: Nelson Mandela. Sie gründete den Gandhi Development Trust, der sich für Gewaltlosigkeit einsetzt, und war Gründungsmitglied und Vorsitzende des Mahatma Gandhi Salt March Committee.

2002 erhielt sie den Community of Christ International Peace Award und 2007 wurde ihr in Anerkennung ihrer Arbeit zur Bewahrung des Vermächtnisses Mahatma Gandhis in Südafrika von der indischen Regierung der prestigeträchtige Padma Bushan Award verliehen. Noch heute kämpft Ela Gandhi für eine friedliche Welt, unter anderem als Co-Präsidentin von Religions for Peace, der weltweit größten multireligiösen Vereinigung.