Englisch singen ist riskant

Ganz ist die Pandemie natürlich noch nicht zu Ende, auch wenn jüngst wieder eine Menge Menschen unter dem Einfluss alkoholhaltiger Erfrischungsgetränke die Wiedereröffnung der Gastronomie feierten. Ein bisschen Normalität also. Ebenfalls als ein Zeichen, dass manche Dinge wieder so werden könnten, wie sie immer waren, darf der ESC, der Eurovision Song Contest vom vergangenen Samstag gewertet werden. Denn dabei schnitt Deutschland mit dem vorletzten Platz wieder so schlecht ab wie meistens.

Seit 1982 eine gewisse Nicole von ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude und ein bisschen Eierkuchen sang und gewann, waren die Lieder aus deutschen Landen eher glücklos im Wettbewerb. Bis 2010 eine gewisse Lena Meyer-Landrut für die BRD noch einmal Sangesgold holte, in englischer Sprache übrigens.

Auch Jendrik trällerte am Samstag unverdrossen auf englisch sein „I Don’t Feel Hate“. Womit er auszudrücken versuchte, dass er zu hassen unfähig sei, was für ein zufriedenes Leben schon mal eine gute Voraussetzung ist. Leider gab es eine Menge gemeiner Juroren und Zuschauer, die Jendriks Lied hassten und daher kaum Punkte schenkten. Wodurch es nur für den 25. Platz von immerhin 26 reichte. Vielleicht hätte er mehr Glück gehabt, hätte er es auf deutsch versucht. Nicole wiederum wäre womöglich gescheitert, hätte sie englisch gesungen. Englisch zu singen kann aber beim ESC sogar für jene ins Auge gehen, die gar nichts anderes gelernt haben. Das zeigt die Platzierung des Briten James Newman: Er wurde Letzter. (nyf)