Endlich kommt das Recht auf Rausch

Berlin ist bekanntlich die lustigste Baracke der Republik. Das hat sich auch die Rundfunk-Intendantin Patricia Schlesinger gedacht und deshalb fröhlich in Saus und Braus vor sich hin amtiert. Dann ist sie aber doch über eine Horde von Neidern (d/m/w) gestolpert, die Ärmste.

Eigentlich wollten wir aber einen genialen Vorschlag der Berliner Grünen präsentieren, und der geht so: „Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein, das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei“, teilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf kurz vor der sogenannten Hanfparade mit. Logischerweise soll nach den Vorstellungen der Grünen künftig alles erlaubt sein, was im engeren und weiteren Sinne besoffen macht. Als da wären: Ecstasy, Amphetamine, Kokain, Cannabis und Schnaps sowieso. Das ist großartig. Der Herr Graf sollte seinen Vorschlag nur noch ein wenig präzisieren. An wie viele Räusche pro Person und Woche denkt er? Und vor allem: Wer soll sie finanzieren? Da wäre jedenfalls der Berliner Finanzsenator in der Pflicht, vielleicht müssen auch die Krankenkassen einspringen.

Und schon wären wir wieder mal bei der Bundesseuchen-Kassandra Karl Lauterbach. Der hat in der „heute-show“ im ZDF verraten, dass er auch schon mal Cannabis geraucht habe. Begründung: „Ein guter Arzt probiert alles aus, um auch seine Patienten beraten zu können“. Der Joint habe ihm – nebenbei gemerkt – gemundet. Die Vorstellung, was er sonst noch alles ausprobiert hat, ist aber ein wenig beunruhigend. (vp)