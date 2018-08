Empörung über Polizeieinsatz in Dresden

Im Fall des in Dresden bei einer Pegida-Demonstration gefilmten Mitarbeiters des sächsischen Landeskriminalamts häufen sich die Forderungen nach Konsequenzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekannte sich in einer Stellungnahme zur Pressefreiheit.

Wer auf eine Demonstration gehe, „muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag während eines Besuchs in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Ein Demonstrant der islamfeindlichen Pegida-Bewegung hatte sich heftig gegen ein Filmteam gewehrt und den ZDF-Reportern eine Straftat vorgeworfen, weil ihm „ins Gesicht“ gefilmt wurde. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es sich bei dem Demonstranten um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts handelte. Der Mann löste eine 45 Minuten lange Polizeikontrolle gegen die Journalisten aus. „Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden“, sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD).