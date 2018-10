Elf Migranten in Griechenland ums Leben gekommen

Fast hätte Manfred Lucha vergessen, offiziell die 51. Oberschwabenschau in Ravensburg für eröffnet zu erklären – so sehr hat er sich beim Bürgerempfang am Samstagvormittag in Rage geredet: Der baden-württembergische Sozialminister hielt – ebenso wie vor ihm Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp – ein flammendes Plädoyer für die demokratische Bürgergesellschaft und ihre Werte. Rapp hatte insbesondere die sozialen Medien kritisiert, in denen häufig ungemein asozial agiert werde.