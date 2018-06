Elektroautos: Die Ampel steht noch auf Rot

Klar, die Zukunft gehört angesichts begrenzter Ölreserven dem Elektroauto. Löblich, dass Bundesregierung und Industrie das endlich erkannt haben und die Einführung forcieren wollen. Falsch aber ist der Weg, den sie zu diesem Ziel eingeschlagen haben. Die Kaufprämie, so sie denn überhaupt jemals notwendig werden sollte, kommt erheblich zu früh.

Denn noch mangelt es den über die Straßen stromernden Karossen erheblich an Akzeptanz bei den Kunden. Und das liegt nicht nur an den – im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Benziner- oder Dieselmodellen – wesentlich höheren Anschaffungskosten, die auch von der Prämie nicht wettgemacht werden. Die geringe Reichweite, lange Ladezeiten und eine noch mangelhafte Lade-Infrastruktur bremsen das Interesse ebenfalls aus. Diese Probleme aber könnten in einigen Jahren gelöst sein, die Entwicklung läuft auf Hochtouren. Warum also jetzt eine verbesserungswürdige Technik auf Biegen und Brechen in den Markt drücken? Warum das noch zu kostspielige Drittauto von umweltbewegten Besserverdienern mit Steuermitteln fördern, die auch von Menschen aufgebracht werden müssen, die sich weiterhin nur einen Kleinwagen aus Frankreich oder Japan leisten können?

Gefordert sind deshalb zum jetzigen Zeitpunkt einzig und allein die Hersteller, die Milliardengewinne verbuchen und einer Subvention wahrlich nicht bedürfen. Sie müssen Gas geben und Autos zu den Händlern rollen, die die Kunden überzeugen und begeistern – preislich, technisch und emotional. Erst dann kann eine Förderprämie den notwendigen Umweltgedanken eventuell zusätzlich befeuern. So aber droht die Subvention zu verpuffen, wenn sie nicht gar – noch schlimmer – als Innovationsbremse wirkt.

Kein Wunder auch, dass Umweltverbände den Geldsegen kritisch beäugen. Solange beinahe jede zweite Kilowattstunde Strom in Deutschland noch aus Kohle gewonnen und erbittert über Trassen von den Windenergieparks im Norden gestritten wird, kann der Umstieg aufs Elektroauto getrost warten.