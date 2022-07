Eiskalt erwischt

Diesen Donnerstag sollen die Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 abgeschlossen sein. Doch noch ist unklar, ob Russland die Gaslieferungen wieder im ursprünglichen Umfang aufnehmen wird.

Aufhorchen lässt eine Äußerung Wladimir Putins, wonach es nur noch 30 Millionen Kubikmeter pro Tag geben könnte. Das würde eine erneute Halbierung der Lieferungen bedeuten, die vor Kurzem auf 40Prozent gedrosselt wurden. Die russische Seite verwies auf technische Gründe. Die Bundesregierung rechnet deswegen offenbar mit regionalen Gasnotlagen.

Sollte ein kalter Winter kommen und womöglich ein Flüssiggas-Terminal ausfallen, könnten auch private Haushalte betroffen sein, obwohl diese rechtlich geschützt sind, warnt Energieökonom Lion Hirth von der Berliner Hertie School. „Dafür muss vieles zusammenkommen, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist klein“, sagte Hirth der „Schwäbischen Zeitung“. Schaffe man es jedoch nicht, ausreichend Gas zu sparen, „wird es schmerzhaft“.

Doch was bedeutet das konkret? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die Auswirkungen von Gasmangel bereits vor vier Jahren in einer Übung durchgespielt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sowie geplanter und diskutierter Maßnahmen spielen wir den fiktiven Tag einer Familie durch. Realität werden könnte er am ehesten in Süd- und Ostdeutschland, wo eine Mangellage wohl am ehesten eintreten könnte. Ein Worst-Case-Szenario.

Im Homeoffice den warmen Pulli tragen

6 Uhr: Die Familie kommt aus den Federn, die Wohnung währenddessen wird erst langsam warm, angenehm warm wird sie nicht mehr. Gegen den Widerstand des Mieterbunds hat die Bundesregierung verordnet, die Höchsttemperatur in Mietshäusern abzusenken, auf 16Grad nachts und 18 Grad tagsüber. Bisher waren Vermieter verpflichtet, eine Mindesttemperatur von 20 bis 22 tagsüber und 18 Grad nachts zu gewährleisten. Auch Warmwasser ist erst jetzt am Morgen wieder verfügbar. Bundesweit haben sich Kommunen an der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde in Sachsen orientiert, die warmes Wasser schon im Sommer nur noch morgens, mittags und abends bereitgestellt hat.

9 Uhr: Im dicken Pullover fährt die Mutter am Küchentisch ihren Arbeitsrechner hoch. Ihr Arbeitgeber hat seine Angestellten wieder ins Homeoffice geschickt, vorgeblich wegen der grassierenden Corona-Welle. Tatsächlich geht es dem Unternehmen jedoch vor allem ums Einsparen von Energiekosten, nachdem der Gaspreis sich verdreifacht hat, als der Bund den Gasversorgern erlaubte, ihre erhöhten Beschaffungskosten an die Endkunden weiterzugeben, um die Unternehmen vor der Insolvenz zu retten.

Auch der Vater ist zu Hause, allerdings weil er von seinem Arbeitgeber freigestellt wurde, nachdem dieser, ein Unternehmen der chemischen Industrie, die Produktion einstellen musste. Chemikalien, die Gas nicht nur als Energie, sondern auch als Rohstoff benötigen, sind auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Vor allem die Konkurrenz in den USA, wo die Gaspreise um ein Vielfaches niedriger sind, übernimmt jetzt das Geschäft.

Weil dieses Beispiel kein Einzelfall ist, wird in der Politik die Einführung von Kurzarbeitergeld diskutiert. Die Wirtschaftsleistung ist währenddessen um acht Prozent eingebrochen – während des Corona-Lockdowns waren es 4,6 Prozent.

Kalte Klassenzimmer, schlecht belüftet

10 Uhr: Das Kind drückt die Schulbank. Lehranstalten und Kindergärten wurden von den Sparmaßnahmen verschont. Ein Aufschrei ging durch das Land, als Wirtschaftslobbyisten forderten, auch Schulen sollten die Temperaturen senken. Weil die Länder es allerdings auch im dritten Jahr der Pandemie versäumt haben, ausreichend Lüftungsgeräte bereitzustellen, bleibt es in den Klassenzimmern dennoch kalt, da aufgrund des Coronavirus die Fenster ständig geöffnet sind.

Viele Kinder sind erkältet, Medikamente jedoch wegen des Gasmangels knapp. Nicht, weil die Pharmaindustrie, die zusammen mit der Chemie mit einem Anteil von 15 Prozent die größten industriellen Gasverbraucher sind, lieferunfähig war. Konzerne wie Merck konnten rechtzeitig auf andere Brennstoffe umstellen. Allerdings haben mehrere Hersteller von Tablettenblistern sowie Pappverpackungen aufgrund der hohen Preise die Produktion eingestellt, weswegen die Arzneien nicht ausgeliefert werden können. Auch über den Importweg kommt kein Ersatz, da ein neuerlicher Corona-Lockdown in China die Lieferketten unterbrochen hat.

12 Uhr: Die Familie sitzt am Esstisch. Produkte wie Milch, Käse, Wurst und Brötchen werden in den Discountern und Supermärkten knapp. Der Mangel, erklärt Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands der „Schwäbischen Zeitung“, habe damit zu tun, dass alle der Landwirtschaft nachgelagerten Bereiche, auch die Molkereien, bei der Produktion Gas benötigen. „Kommt dort kein Gas mehr an, wären leere Regale in den Supermärkten vorprogrammiert.“

Bäcker-Brot liegt ebenfalls keines mehr auf dem Tisch, da vor allem kleinere Bäckereien aufgrund der hohen Energiepreise den Betrieb aufgeben mussten. Auch über den Winter hinaus wird die Familie mit deutlich weniger Auswahl leben müssen. „Eine ausbleibende Gasversorgung würde zu einem Rückgang der Ernteerträge um etwa ein Drittel führen“, sagt Krüsken. Das habe mit der Herstellung von Stickstoffdünger zu tun, die ohne Gas einbrechen würde.

Druckabfall im regionalen Gasnetz

15 Uhr: Weil manche Unternehmen sich geweigert haben, einer Anweisung der Bundesnetzagentur Folge zu leisten, ihren Gasverbrauch einzustellen, kommt es zu einem kritischen Druckabfall im regionalen Gasnetz. Die Folge: In der Gastherme der Familie sowie Tausender anderer springt die Sicherung heraus. Die Heizgeräte können nur händisch von Technikern wieder in Betrieb genommen werden. Die Kommune versucht zwar alle nur erdenklichen Fachkräfte zu rekrutieren, um die Haushalte schnellstmöglich abzuarbeiten. Dennoch müssen unzählige Menschen bei Minustemperaturen für mehrere Tage auf ihre Heizung verzichten. Manche versuchen, alte Heizöfen in Betrieb zu nehmen, was dazu führt, dass die Feuerwehr aufgrund vermehrter Brände verstärkt Einsätze fahren muss. Glücklicherweise hat die Stadt vorgesorgt und in einer Turnhalle eine Wärmeinsel eingerichtet. Die Familie entscheidet sich, diese für einige Tage aufzusuchen.

18 Uhr: Der Strom im Ort fällt aus. Die Fachleute im Wirtschaftsministerium haben unterschätzt, wie viele Haushalte sich Elektroradiatoren zugelegt haben, die sie nun alle gleichzeitig anschalten. Und das, obwohl Experten wie Thorsten Lenck von Agora Energiewende früh gewarnt hatten: „Nach unseren bisherigen Analysen ist es durchaus möglich, dass es im Winter in einigen Stunden knapp werden könnte.“ Das Problem: An einem windstillen Tag liefern bei Einbruch der Dunkelheit weder Windräder noch Solaranlagen ausreichend Strom, gleichzeitig kann nicht genügend Atomstrom aus Frankreich importiert werden, da dort viele Meiler wegen ihres maroden Zustands außer Betrieb sind und die Elektroheizungen der Franzosen aufgrund des besonders kalten Winters auf Hochtouren laufen. Die Folge: Das Stromnetz wurde überfordert, die Kapazitäten der Kraftwerke überstrapaziert. Die Opposition fordert den Rücktritt des Wirtschaftsministers, der die verbliebenen Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen wollte.