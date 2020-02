Eisenmann gegen CDU-Doppelspitze

Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, fordert, bei der Suche nach einem neuen CDU-Bundesvorsitzenden die Macht bei einer Person zu konzentrieren. „Von einer Doppelspitze halte ich nichts. Unsere Partei braucht klare Entscheidungen, in Bezug auf eine Person, aber auch auf Inhalte. Egal, wie viele Personen kandidieren – entscheidend ist für mich, dass nach der Wahl alle hinter dem neuen Vorsitzenden stehen, sich konstruktiv einbringen und wir uns als CDU dann wieder stärker inhaltlich profilieren“, sagte Eisenmann gegenüber „Heilbronner Stimme“ und „Schwäbische Zeitung“.

Sie begrüße es ausdrücklich, dass der neue Vorsitzende der CDU zeitnah auf einem Sonderparteitag gewählt werden solle. „Eine Hängepartie bis zum Ende des Jahres wäre für das Erscheinungsbild der CDU Deutschland verheerend und auch im Hinblick auf die baden-württembergische Landtagswahl 2021 kontraproduktiv gewesen“, so Eisenmann. Mit dem Beschluss für eine zügige Lösung demonstriere die CDU, „dass sie handlungsfähig ist und Fehler der SPD nicht wiederholt“, erklärte die CDU-Politikerin.

Wichtiges Signal für Kanzlerkandidatur

Die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat erklärt, dass die CDU ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen werde. Sie sieht in der Entscheidung über einen neuen Parteivorsitzenden auch ein wichtiges Signal für die künftige Kanzlerkandidatur der CDU. Das sagte Kramp-Karrenbauer am Montag nach Beratungen der CDU-Führungsspitze in Berlin.

Als mögliche Bewerber um den Parteivorsitz gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Jens Spahn sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Diese drei hatten bisher ihre Kandidatur offen gelassen.

Thomas Strobl, Chef der Südwest-CDU, hatte sich am morgen für eine Teamlösung an der Parteispitzestark gemacht. Diese gilt aber als zunehmend unwahrscheinlich, stattdessen dürfte es zu Kampfkandidaturen um das Spitzenamt im Bund kommen.