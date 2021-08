Einschränkungen für Ungeimpfte

Wie geht Deutschland in den Corona-Herbst? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einem Schreiben an die Länderchefs die Pläne der Bundesregierung vorgestellt. Diskutiert und beschlossen werden sollen die Maßnahmen bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am kommenden Dienstag. Baden-Württemberg will unterdessen genauer darauf achten, wer trotz Präsenzunterricht daheim lernen will. Ein Überblick über die wichtigsten Überlegungen.

Droht erneut ein Lockdown?

Zumindest nicht so, wie ihn Deutschland von Herbst bis Frühjahr kannte. „Unser aller Ziel muss es ja sein, einen weiteren harten Lockdown zu verhindern“, sagte Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Dafür soll aber, unabhängig von der Inzidenz, ab Anfang bis Mitte September für viele Veranstaltungen die „3G-Regel“ gelten, also dass man entweder geimpft, genesen oder getestet sein muss, um teilnehmen zu dürfen. In dem Spahn-Papier werden dahingehend Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Veranstaltungen drinnen sowie Großveranstaltungen drinnen und draußen genannt. Derzeit gehen die Bundesländer unterschiedlich mit der „3G-Regel“ um.

Werden die Corona-Tests bald kostenpflichtig?

Wenn es nach der Bundesregierung geht: ja. „Wir halten Mitte Oktober für einen guten Zeitpunkt, um die Tests nicht mehr kostenlos anzubieten“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Ausnahmen soll es für Menschen geben, für die es keine Impfempfehlung gibt, wie Kinder unter 18 Jahren und Schwangere.

Ungeimpfte dürfen aber weiterhin alles machen, wenn sie sich testen lassen?

Das hängt von der pandemischen Lage ab. Je nach Inzidenz und der Rate schwerer Klinikfälle könnte es für ungeimpfte Menschen erneut zu Kontaktbeschränkungen kommen. Außerdem könnte dann die „2G-Regel“ greifen. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen oder die Gastronomie nutzen dürfen. Also doch eine Impfpflicht durch die Hintertür? Regierungssprecherin Demmer verneint. Geimpfte würden laut zahlreichen Studien deutlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen als Getestete. „Inwiefern unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt werden“, sagt Demmer, „sollte auf einer wissenschaftlichen Beurteilung basieren“.

Und die Maskenpflicht?

Soll nach dem Wunsch der Bundesregierung weit über den Herbst hinaus bleiben. „Die Notwendigkeit zum verpflichtenden Tragen einer medizinischen Schutzmaske ergibt sich bis ins Frühjahr 2022“, heißt es in dem Papier. Das gelte vor allem im Nahverkehr und im Einzelhandel und auch für Geimpfte und Genesene.

Eine neue Studie hat die Auswirkungen von Covid-19 auf Kinder untersucht. Zu welchem Ergebnis kommt sie?

Zu sehr vielversprechenden. Kinder zwischen 5 und 17 Jahren, die eine symptomatische Erkrankung mit Covid-19 hatten, waren im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das zeigt eine Studie britischer Forscher, die die Krankheitsverläufe von 1734 Heranwachsenden untersucht hat, basierend auf Angaben der Eltern. Die Studie wurde im renommierten Fachmagazin „The Lancet Child & Adolescent Health“ veröffentlicht. Allerdings wurden nur Daten bis Ende Februar ausgewertet, womit unklar bleibt, ob sich die Erkenntnisse auch auf die Delta-Variante übertragen lassen.

Welche Länder haben die Pandemie besonders effektiv bekämpft?

Laut der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg Norwegen und die Schweiz. Die beiden Länder landen in dem Ranking, das zeigen soll, „wo das Virus am effektivsten und mit der geringsten sozialen und wirtschaftlichen Störung gehandhabt wird“, auf Platz 1 und 2. Deutschland folgt auf Rang 12 – immerhin 16 Plätze besser als noch im Juni.

Was plant der Südwetsen für die Schulen?

Im vergangenen Schuljahr konnten Eltern ihre Kinder wegen Corona zuhause online unterrichten lassen – das ist ab Mitte September nur noch sehr eingeschränkt möglich. „Für die Befreiung vom Präsenzunterricht bedarf es im neuen Schuljahr besonderer, durch ein ärztliches Attest bestätigter Gründe“, sagte der Bildungsdezernent des Städtetags Norbert Brugger. Im vergangenen Schuljahr genügte eine formlose Abmeldung vom Präsenzunterricht durch die Eltern oder durch die volljährigen Schüler. Der Umfang dieser Fälle war aber mit einem Prozent aller Schüler sehr gering. In diesem vom Kultusministerium im vergangenen Oktober erhobenen Prozentsatz sind nicht nur die aus gesundheitlichen Gründen Befreiten, sondern auch solche Kinder und Jugendliche enthalten, die aus dem Radar der Lehrer verschwanden. Diese wieder „einzufangen“ und etwaige Lernrückstände aufzuholen, sei ein Grund für die jetzt striktere Handhabung, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Die rund 1,5 Millionen Schüler erwartet zudem vom Schulbeginn am 13. September bis einschließlich 26. September eine Maskenpflicht - unabhängig von der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz. Grund: Schutz vor der Ausbreitung von Virusvarianten durch Reiserückkehrer.