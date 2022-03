Ab morgen gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht: Wichtige Fragen und Antworten

In medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt künftig die einrichtungsbezogene Impfpflicht: Beschäftigte beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen bis zum 16. März nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Legen die Beschäftigten keinen der geforderten Nachweise vor, drohen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bald Konsequenzen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum gibt es überhaupt eine Teil-Impfpflicht?

Das Bundesgesundheitsministerium begründet die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit dem Schutz der vulnerablen Menschen. Insbesondere hochbetagte und pflegebedürftige Menschen und Personen mit akuten oder chronischen Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für schwere und mitunter tödliche Verläufe nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Ein verlässlicher Schutz vor dem Coronavirus durch eine hohe Impfquote bei dem Personal in diesen Berufen ist besonders wichtig, denn es steht im engen Kontakt mit Risikogruppen. Das Ressort von Manne Lucha (Grüne) betont: „Obwohl medizinischem Personal und Pflegepersonal bereits zu Beginn der Impfkampagne ein Impfangebot unterbreitet wurde, bestehen erhebliche Impflücken bei dieser Personengruppe.“

Sind die Regelungen für medizinisches Personal und Pflegekräfte mit dem Grundgesetz vereinbar?

Der Schutz der Gesundheit anderer Personen beziehungsweise der Allgemeinheit zur Abwehr von Seuchengefahren kann einen gesetzlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und in die Berufsfreiheit rechtfertigen. Maßstab für einen solchen Eingriff ist die Verhältnismäßig.

Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als "sehr hoch" ein. Menschen in Einrichtungen und Kliniken können sich häufig selbst nicht ausreichend vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen.

Bei gegen COVID-19-geimpften Menschen ist eine Übertragung des Virus, selbst bei der aktuell virulenten Omikronvariante, erheblich weniger wahrscheinlich als durch ungeimpfte Menschen. Daher ist aus Sicht der Bundesregierung eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gerechtfertigt.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar einen Antrag auf Aussetzung der Teil-Impfpflicht abgelehnt: Für das Gericht überwog die deutlich höhere Gefahr für Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber der geringen Wahrscheinlichkeit gravierender Folgen einer Impfung.

Für wen gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Einrichtungen und Unternehmen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung von der Teil-Impfpflicht betroffen sind. Das bedeutet, nicht nur Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssen den Immunitätsnachweis von ihren Angestellten verlangen, sondern auch Tageskliniken, Rettungsdienste, Arztpraxen, Rehazentren, Gesundheitsdienste, Behindertenwerkstätten, Behandlungs- und Vorsorgeeinrichtungen.

Die Impfpflicht greift auch für ehrenamtlich Tätige und Praktikanten, regelmäßig in Einrichtungen kommende Handwerker und Friseure. Von der Impfpflicht ausgenommen sind dagegen Apotheken und medizinisch-diagnostische Labore.

Das Gesetz ist weit gefasst, sodass es grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob die eine Person im Bereich Gesundheitsvorsorge direkt Kontakt zu den vulnerablen Personengruppen hat.

Personen, die sich beim Ablauf der Frist im Mutterschutz, Elternzeit oder in Freistellung wegen Pflegezeit befinden, müssen erst bei Rückkehr ihre Impfung nachweisen. Das Gleiche gilt beispielsweise für Sonderurlaub, Krankschreibung oder wenn das Arbeitsverhältnis ruht.

Bis wann müssen Arbeitnehmer ihre Immunität spätestens nachweisen?

Alle Personen, die in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen tätig sind, mussten bis zum Ablauf des 15. März der Leitung den erforderlichen Nachweis vorlegen.

Derjenige, der ab dem 16. März, dem Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes, eingestellt wird, muss vor Beginn seiner Tätigkeit die erforderlichen Nachweise vorlegen oder gar nicht erst zum Dienst antreten. Wer erst eine Impfung erhalten hat, gilt ebenfalls als nicht-geimpfte Person.

Wenn der Nachweis nach der Frist nicht vorgelegt wird, hat die Einrichtung oder das Unternehmen unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen. Damit die Arbeitgeber ihrer Meldepflicht nachkommen können, stellt das Sozialministerium Baden-Württemberg ein landeseinheitliches Meldeportal bereit.

Nach Ablauf des Stichtags müssen Angestellte den Impfnachweis auch dem Gesundheitsamt vorlegen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Die Ämter entscheiden in jedem Einzelfall, wie es mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin weitergeht. Es wird zunächst versucht, den Betreffenden von der Maßnahme zu überzeugen. Die Behörden können auch ohne eine Benachrichtigung der Einrichtungen und Unternehmen Kontrollen vornehmen.

Welche Konsequenzen drohen ungeimpften Angestellten im Gesundheitswesen?

Ist gar kein Umdenken bei ungeimpften Angestellten im Gesundheitswesen in Sicht, kann das zuständige Gesundheitsamt „innerhalb einer angemessenen Frist“ tatsächlich das Betreten des Arbeitsplatzes und die dort ausgeübte Tätigkeit untersagen. Bis es so weit kommt, kann es allerdings dauern.

Wer auf Anforderung des Gesundheitsamtes einen Nachweis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, muss zunächst mit einem Bußgeld rechnen. Das Gleiche gilt für die Führung einer Einrichtung oder eines Unternehmens, die entgegen einem angeordneten Verbot eine ungeimpfte Person weiterbeschäftigt oder das Gesundheitsamt nicht informiert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro bestraft werden.

In dem Bundesgesetz ist ein einzelfallbezogenes Verwaltungsverfahren vorgesehen, das durchlaufen werden muss, bevor ein Betätigungs- oder Betretungsverbot erfolgen kann. Die Ämter setzen auf Verfahren mit teils mehrfachen Fristsetzungen, Einzelfallprüfungen und auf Ermessensspielräume. Im Fall großer Personalknappheit können die Behörden den befristeten Verbleib ungeimpfter Mitarbeiter erlauben.

In einigen Regionen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen. So soll die medizinische und pflegerische Versorgung sichergestellt werden,

Der unmittelbare Verlust einer Stelle, weil die Corona-Impfung aktuell noch fehlt, droht den Angestellten nicht. Das Sozialministerium betont, dass es für die Beschäftigten der betroffenen Branchen noch nicht zu spät sei, sich die Schutzimpfung verabreichen zu lassen.

Können Einrichtungen und Unternehmen nicht-immunisiertes Personal freistellen oder entlassen?

Bis das Gesundheitsamt über den Fall entschieden hat und ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen hat, ist eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Person möglich. Die betreffende Vorschrift des Infektionsschutzgesetzes begründet kein Recht des Arbeitgebers zur Freistellung. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterbeschäftigt werden können, besteht auch keine Grundlage für eine Kündigung.

In den Fällen, in denen das Gesundheitsamt ein solches Verbot erlassen hat, darf der Angestellte in der Einrichtung oder dem Unternehmen nicht mehr tätig werden. Dadurch entfällt für ihn das Recht auf Bezahlung. Als letztes Mittel kommt in diesem Fall auch eine Kündigung in Betracht. Ob die Voraussetzungen für eine Kündigung im Einzelfall rechtens ist, werden wohl Gerichte für Arbeitssachen entscheiden müssen.

Wie kann man sich von der Impfpflicht befreien lassen?

Wer sich auf Basis eines ärztlichen Attests von der Impfung befreien lassen will, muss sehr gute Gründe haben, wie zum Beispiel eine gerade erfolgte Transplantation.

Die Betroffenen müssen sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, falls das Gesundheitsamt die medizinische Kontraindikation gegen die Immunisierung überprüfen will. Eine Befreiung von der Impfpflicht wird kaum möglich sein.