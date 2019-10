Einmarsch in Syrien: Wie sich Deutschland gegenüber der Türkei verhalten sollte

Deutschland ist in einer schwierigen Lage. Die Bundesregierung bezieht Stellung gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien und nimmt damit neuen Krach mit Ankara in Kauf, wie das Telefonat von Bundeskanzlerin Merkel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan am Sonntag zeigte. Gleichzeitig bekunden Türken und Kurden in der Bundesrepublik bei Demonstrationen auf deutschen Straßen ihre Meinung zu den Kämpfen im Norden Syriens. Angesichts der Emotionen, die der Konflikt schürt, bringt das ein Risiko von Auseinandersetzungen mit sich.

Wichtig sind deshalb zwei Dinge. Deutsche Behörden und Polizei dürfen bei Kundgebungen keinen Zweifel an ihrer Unparteilichkeit aufkommen lassen. Und die Bundesregierung sollte bei aller berechtigten Kritik an der Türkei klarstellen, dass sie den Terror der kurdischen PKK ablehnt und bekämpft. Wenn etwa in der Diskussion über die türkische Syrien-Intervention die PKK und ihr syrischer Ableger YPG mit den Kurden gleichgesetzt werden, ist das nicht nur falsch, sondern verstärkt auch das Misstrauen auf türkischer Seite. Davon gibt es schon genug.