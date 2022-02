Einheit der Demokraten gegen Aggressor Putin

Vielleicht mag es seltsam anmuten, wenn inmitten eines Angriffskrieges in Europa und des daraus resultierenden Zusammenbruchs einer Friedensordnung so etwas wie Optimismus verspürt wird. Doch die sonntägliche Sondersitzung des Deutschen Bundestages hat signalisiert, dass die Demokratie in Deutschland wehrhaft ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer staatsmännischen Rede bewiesen, dass das Bekenntnis zu Frieden und Menschenwürde eben kein Lippenbekenntnis für die Repräsentanten dieser Republik ist.

Oppositionsführer Friedrich Merz stellte sich in rhetorisch exzellenter Manier hinter die Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock bewies erneut, welche beachtliche Statur sie in kürzester Zeit auf internationaler Bühne erworben hat und Finanzminister Christian Lindner machte klar, dass Berlin den Worten sehr schnell Taten folgen lassen wird.

Die Debatten werden in Zukunft härter und schärfer

Die Einheit und der Zusammenhalt von Demokraten während einer existentiellen Krise zeigte sich auf diese Weise eindrücklich. Es ist ja schon eine Binsenweisheit, dass die kommenden Jahre schwierig werden, aber diese Bundestagssitzung, der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk beiwohnten, hatte eine historische Dimension.

Die Debatten werden in Zukunft härter, schärfer und von grundsätzlicher Natur. Da war es ein deutliches Zeichen, dass sich die Parlamentarier mit großem Applaus erhoben, als Scholz sich vor dem Mut russischer Friedensdemonstranten verneigte. Nur ganz links und ganz rechts blieben Abgeordnete sitzen, was an Erbärmlichkeit schwer zu übertreffen ist.

Lindner sagte, die aktuelle Situation wecke „uns alle aus einem selbstgerechten Traum“. Die Entscheidungen, Russland aus dem internationalen Zahlungssystem Swift zu werfen und auch der Ukraine Waffen zu liefern, macht bewusst, dass dieser Traum ausgeträumt ist. Noch klarer wird dies bei dem noch vor wenigen Tagen undenkbaren Beschluss, 100 Milliarden Euro in die teils marode Bundeswehr zu stecken.