Einen Iran-Krieg will niemand – reden aber auch nicht

Nach Spannungen am Persischen Golf signalisieren die USA und Iran Gesprächsbereitschaft. Beide Seiten wollen offenbar einen Krieg vermeiden. Der Weg zu Verhandlungen wäre steinig.

Als US-Präsident Donald Trump vor etwa einem Jahr neue Wirtschaftssanktionen gegen Iran verhängte, zielte seine Regierung auf eine Kapitulation der Islamischen Republik: Iran sollte gezwungen werden, strengere Vorgaben für sein Atomprogramm hinzunehmen.

Das Ergebnis ist bislang mager. Iran hat die Urananreicherung sogar intensiviert. Auch die Regierung in Teheran kann jedoch nicht von einem Sieg sprechen. Die Wirtschaft des Landes versinkt wegen der Sanktionen immer tiefer in der Krise.

Nun senden beide Seiten neue Signale der Gesprächsbereitschaft. Irans Präsident Hassan Ruhani sagte, sein Land sei zu Verhandlungen bereit, wenn die USA ihre Sanktionen stoppten und zum Atomvertrag von 2015 zurückkehrten, aus dem Trump 2018 ausgestiegen war. Ruhanis Außenminister Dschawad Sarif deutete sogar mögliche Gespräche über das ballistische Raketenprogramm Irans an, wurde jedoch zurückgepfiffen.

Auch die US-Regierung sendet widersprüchliche Botschaften. Trump betonte diese Woche, seine Regierung strebe keinen Regimewechsel in Teheran an, sondern wolle „gut“ zum Iran sein. Es gebe „viele Fortschritte“, betonte Trump. Dagegen warnte Vizepräsident Mike Pence die Iraner, der amerikanische Druck auf die iranische Wirtschaft werde fortgesetzt.

Die Unstimmigkeiten innerhalb der beiden Regierungen lassen erkennen, wie schwierig es wird, Verhandlungen in Gang zu bringen. Eine wichtige Gemeinsamkeit gibt es jedoch, sagt der amerikanische Iran-Experte Alex Vatanka. „Keine der beiden Seiten will wirklich einen Krieg“, sagte Vatanka, Iran-Fachmann beim Nahost-Institut in Washington, der „Schwäbischen Zeitung“ in Istanbul.

Schwierige Ausgangslage

Die USA und Iran unterhalten aber keine diplomatischen Beziehungen miteinander und haben am Persischen Golf starke Militäreinheiten zusammengezogen. Mutmaßliche iranische Angriffe auf Öltanker und andere Provokationen haben die Spannungen eskalieren lassen.

Vertrauensbildende Maßnahmen wären deshalb eine Voraussetzung für Gespräche. Als Beispiel für die iranische Seite nannte Vatanka den Verzicht Teherans auf weitere Verstöße gegen das Atomabkommen. Die USA könnten guten Willen zeigen, indem sie Ländern wie China offiziell eine zeitlich begrenzte Erlaubnis zur Einfuhr von iranischem Öl erteilen. Das würde den wirtschaftlichen Druck auf Iran mildern.

Als Plattform für Gespräche käme ein Treffen aller Partnerstaaten des Atomvertrages von 2015 infrage: Neben Iran und den USA wären das China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland. Als Ziel der Gespräche stellt sich Vatanka einen Ausbau des 2015er-Vertrages vor, etwa durch ein längeres Verbot für den Iran, in eine höhere Urananreicherung einzusteigen.

Genau solche Zusagen strebt Trump an. Ihm wird nachgesagt, nur deshalb aus dem Atomvertrag ausgestiegen zu sein, weil die Vereinbarung unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelt wurde. Trump könnte eine neue Einigung mit Iran seinen Wählern deshalb als eigenen Erfolg verkaufen, so Vatanka. Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in den USA ist das für Trump wichtiger denn je.