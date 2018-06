Eine Zumutung für die Opfer

Beate Zschäpe hat bis zu einer eventuellen Verurteilung als unschuldig zu gelten. Und sie hat das Recht, sich mit allen Mitteln zu verteidigen, die ihr die Strafprozessordnung bietet.

Ob sie schweigt oder Angaben zur Sache macht – ihre Entscheidung. Sie kann die Wahrheit sagen, sie darf aber auch, wie alle Angeklagten, zu ihren Gunsten lügen. Man muss bisweilen an diese Grundsätze eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens erinnern, wenn vom Prozess gegen die mutmaßlichen NSU-Terroristen die Rede ist. Denn es ist der peinlichen Beachtung der Strafprozessordnung geschuldet, dass sich das Verfahren seit zweieinhalb Jahren zäh, für die Angehörigen der Opfer: quälend zäh, hinzieht. Es ist den rechtsstaatlichen Grundsätzen geschuldet, dass das Benehmen der Hauptangeklagten Beate Zschäpe akzeptiert werden muss. Verstehen muss man es aber nicht.

Dass sie jetzt nach zweieinhalb Jahren diese von den Verteidigern formulierte Erklärung hat verlesen lassen, ist Teil ihres schlechten Benehmens. Der bisherige Prozessverlauf hat sehr viele Indizien dafür geliefert, dass Zschäpe aktiv an der Vorbereitung und Verdeckung der Mordtaten beteiligt war. Ihre Darstellung, wonach sie eine Art Heimchen am Herd – indirekt sogar ein Opfer ihrer mordenden Freunde – gewesen sei, wirkt extrem unglaubwürdig. Für die Angehörigen der echten Opfer ist dies eine Zumutung. Die Chance, reinen Tisch zu machen, hat Beate Zschäpe vertan.

Wie gesagt – das ist ihre Entscheidung. Sie darf sich so verhalten, und sie darf auch versuchen, dem Gericht Bedingungen zu stellen für ihre weitere Aussagebereitschaft. Manfred Götzl, der Vorsitzende Richter in diesem spektakulärsten deutschen Strafverfahren seit den RAF-Prozessen, hat seine Arbeit bisher souverän getan. Er stellt die Zumutungen, das Monströse, das er da zu verhandeln hat, kühl in den Rahmen des Strafverfahrensrechts. Eine weitere dieser Zumutungen ist jetzt offenkundig geworden: Von echter Reue kann bei dieser Hauptangeklagten keine Rede sein.