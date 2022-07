Eine Zahl im Lichte des Zeitgeists

Das mobile Leben hat sich in Anbetracht des Neun-Euro-Tickets fundamental verändert. Und nicht nur jenes von Bahnreisenden: Im Gefolge der zeitlich begrenzten Aktion ist die Zahl neun zu etwas Glorreichem, ja Verheißungsvollem avanciert. Zum Beispiel tun es viele Verlage der Bundesregierung gleich und bieten Zeitschriften-Abonnements an, die für drei Monate keinen Pfennig mehr als neun Euro kosten. Auch so mancher Mittagstisch im Restaurant wurde von der Neuner-Welle erfasst, sodass mancherorts drei Gänge ebenfalls nur günstige neun Euro kosten. Viele Menschen hoffen, auch die Inflation – gefährlich nahe im Bereich von neun Prozent – möge doch bitte nur eine kurze Aktion, auf drei Monate begrenzt, sein.

Es gibt Erhebungen, welche Zahlen Menschen besonders mögen. Bislang immer weit vorne in Befragungen: die drei und die sieben. Warum bestimmte Zahlen sympathischer rüberkommen und anderen weniger, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Vielleicht liegt es an der Form: Weich und gefällig, mit einem gewissen Schwung, kommt die drei daher. Abgehackt und einer Säge nicht unähnlich, wirkt die sieben. Insofern ist das Design kein verlässlicher Indikator für irgendwas.

Bei Leuten, die Verschwörungen mögen, haben Zahlen nicht nur lediglich einen Wert, sondern sind immer auch symbolisch aufgeladen. Die Zahlendeuterei ist freilich eine Wissenschaft für sich. Allerdings: Wenn man die Lieblingszahl drei mit der Lieblingszahl drei multipliziert kommt neun heraus. Ein Tor der glaubt, das müsse Zufall sein! (nyf)