Eine vorbildliche Hochzeitsfeier

Wir sind höchst erleichtert, dass der Bundesfinanzminister Christian Lindner wieder unter der sprichwörtlichen Haube ist. Die Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sylt waren in mehrfacher Hinsicht vorbildlich.

Erstens: Die Braut wurde im offenen Porsche-Cabriolet vorgefahren. Das ist an Symbolkraft nicht zu unterschätzen, weil das junge Glück so sein Herz für die heimische Automobilindustrie gezeigt hat. Ein Tesla wäre deplatziert gewesen.

Zweitens: Unter den Hochzeitsgästen ragte CDU-Chef Friedrich Merz hervor. Zusammen mit Gattin ist er mit seiner zweimotorigen Propellermaschine auf Sylt gelandet, und selbstverständlich saß er höchstselbst im Cockpit. Merz hat damit viel Gespür für aktuelle Probleme bewiesen. Er hat den deutschen Autofahrern kein wertvolles Benzin weggetankt, sondern sich mit ein paar Litern preisgünstigem Flugbenzin begnügt. Außerdem hat er zu keinem einzigen Stau beigetragen. Und nicht zuletzt ist niemand an verpesteter Luft aus Merzens Autoauspuff vorzeitig gestorben. Das wird auch die sogenannte Deutsche Umwelthilfe sowie die restlichen Klimaaktivisten freuen.

Drittens: Das Brautpaar hat gezeigt, dass man sparsam leben kann, ohne zu darben. Die beiden haben sich zusätzlich zum Standesamt in einer evangelischen Kirche trauen lassen. Normalerweise setzt so ein Akt bezahlte Kirchensteuer voraus. Die haben sich die Lindners gespart, indem sie aus der Kirche ausgetreten sind. Der Finanzminister hat so klar signalisiert, dass er in Wahrheit auf Steuereinnahmen pfeift. (vp)