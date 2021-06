„Eine Schande“: Die EU droht Ungarn wegen LGBTQ-Gesetz - doch womit?

Als „Schande“ hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das neue ungarische Gesetz verurteilt, das die Darstellung von Homosexualität in Medien verbietet, zu denen Kinder Zugang haben. Doch welche Möglichkeiten hat Brüssel überhaupt, um auf den Gesetzgebungsprozess in einem Mitgliedsland Einfluss zu nehmen? Was plant die EU-Kommission?

Der gesetzliche Rahmen

Alle Länder, die der Europäischen Union beigetreten sind, müssen sich an den EU-Vertrag halten. In Artikel 2 wird neben anderen gemeinsamen Werten „die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören“ eigens erwähnt. „Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit“ werden als Grundsätze aufgezählt, die alle Mitgliedsstaaten leiten sollen.

Artikel 7 des gleichen Vertrages legt das Verfahren fest, nach dem der Rat eine Verletzung dieser Grundsätze feststellen und als letztes Mittel die Stimmrechte des betroffenen Landes aussetzen kann. Allerdings müssen alle Mitgliedsstaaten außer dem betroffenen Land zustimmen. Da die in Polen regierende PiS-Partei Homosexuellenrechte mindestens ebenso grundsätzlich infrage stellt wie die Fidesz in Ungarn, könnte nur ein Regierungswechsel in Warschau diese Blockade beenden.

Die Möglichkeiten

Bevor eine schwerwiegende Verletzung der europäischen Grundwerte nach Artikel 7 festgestellt werden kann, hat der europäische Gesetzgeber also sehr hohe Hürden eingebaut. Alternativ zu diesem Rechtsstaatsverfahren kann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten und sich – wenn sie alle formalen Schritte berücksichtigt hat - an den Europäischen Gerichtshof wenden.

Der Brief mit Bitte um Stellungnahme, den von der Leyen nun an die ungarische Regierung geschickt hat, ist dafür der erste Schritt. Sie werde „alle Instrumente der EU-Kommission nutzen, um sicherzustellen, dass die Rechte sämtlicher EU-Bürger garantiert sind“, so die Kommissionspräsidentin gestern.

Die Erfolgschancen

Der Dauerkonflikt mit Ungarn zeigt, dass diese Instrumente in der Praxis nur wenig Schlagkraft haben. Bereits 2012 strengte die damalige Kommission unter Manuel Barroso mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen das von Victor Orban regierte Land an. Damals ging es um den Umbau der Justiz, der Zentralbank und der Datenschutzbehörde.

Der ungarische Regierungschef wich jeweils nur wenige Zentimeter zurück und verschärfte seine Linie in den kommenden Jahren weiter. Mehrere Verfahren auf der Grundlage von Artikel 7 stecken im Rat fest, da die erforderlichen Mehrheiten nicht zustande kommen. Schon im Dezember 2017 wurde eines gegen Polen eingeleitet, wenige Monate später gegen Ungarn. Beide Länder kündigten an, sich im Ernstfall schützend vor den jeweils anderen zu stellen und damit die nötige Einstimmigkeit zu verhindern.

Vergeblich forderte das Europaparlament die Regierungen in mehreren Resolutionen auf, endlich zu handeln. Wie genau das gehen soll, wissen auch die Parlamentarier nicht. Beim Treffen der Außenminister am Dienstag in Luxemburg verurteilten 16 Länder Ungarns neues Gesetz in einer gemeinsamen Erklärung – auch das wird Victor Orban nicht sonderlich beeindrucken.

Die Vorgeschichte

Schon mehrfach, zuletzt im Dezember 2020, stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass die in Ungarn geltenden Asylgesetze und die Abschiebepraxis nicht den EU-Richtlinien entsprechen. Die Grenzschutzbehörde Frontex stellte wegen widerrechtlicher Rückführungen die Zusammenarbeit mit Budapest ein.

2017 klagte Ungarn gegen eine Mehrheitsentscheidung der Innenminister, in Italien und Griechenland gelandete Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Obwohl die Richter den Beschluss bestätigten, setzt Ungarn ihn bis heute nicht um. Auch das blieb ohne Konsequenzen. Auch mehrere Urteile, die die im Land geltenden Asylgesetze und den Umgang mit Flüchtlingen verurteilen, blieben folgenlos.

Wirksame Alternative

Ein neues haushaltspolitisches Instrument, das vom EU-Parlament für die kommende Planungsperiode durchgesetzt wurde, ermöglicht es, Fördergelder einzufrieren oder zu streichen, wenn EU-Gesetze verletzt werden.

Es muss aber ein Zusammenhang mit den finanziellen Interessen der Union nachgewiesen werden – zum Beispiel, weil die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr gegeben ist und deshalb Misswirtschaft und Korruption nicht wirksam bekämpft werden können. Bei dem nun im Fokus stehenden Gesetz, das die Darstellung von Homosexualität in öffentlich zugänglichen Medien zum Inhalt hat, dürfte dieser Nachweis allerdings sehr schwierig werden.