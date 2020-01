Eine Ministerin für Österreichs Bundesheer

Von Lindauer Zeitung

Das neue Jahr begann für einen 31-Jährigen mit einem Strafverfahren nach dem Waffengesetz. Er hatte mit einer Schreckschusswaffe, die einer großkalibrigen Pistole täuschend ähnlich sah, am Seehafen geschossen, besaß aber keinen Waffenschein.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Streife der Polizeiinspektion Lindau gegen 3.40 Uhr an der Hafenpromenade einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einer Pistole mehrfach nach oben in Richtung See feuerte.