Eine Impfpflicht für Pfleger würde in der Praxis scheitern

Es ist frustrierend. Millionen Menschen hatten die Hoffnung, trotz Corona gut durch den Winter zu kommen. Doch dem wird wohl nicht so sein. Die Infektionszahlen schießen in die Höhe, in den Pflegeheimen wird bereits wieder gestorben, und die Angst um Alte und Gebrechliche, die auf Hilfe angewiesen sind, wächst. Schlimm ist diese Entwicklung auch deshalb, weil sie mit Blick auf die stagnierende Impfquote in Deutschland letztlich absehbar war. Wenn von 83 Millionen Menschen nur knapp 56 Millionen vollständig geimpft sind, muss sich zumindest das Coronavirus keine Sorgen um sein Überleben machen. So einfach ist das.

Politiker im Bund und in den Ländern haben in den vergangenen Monaten einen entscheidenden Fehler gemacht: Sie haben viel zu sehr darauf gesetzt, dass sich nahezu alle, bei denen es medizinisch möglich ist, fürs Impfen entscheiden, weil dies klug und vernünftig ist. Jeder, der geimpft ist, schützt sich und andere – das war die gute Idee dahinter. Im Glauben daran wurden andere Schutzstrategien wie regelmäßige kostenlose Tests zurückgefahren, die den Staat viel Geld kosteten. Auch diese Entscheidung war an sich vernünftig – nur was hilft das, wenn ein Teil der Gesellschaft es nicht ist? Die Ignoranz des Irrationalen rächt sich jetzt.

Für Angehörige von Patienten in Kliniken und Pflegeheimen ist der Gedanke, dass selbst ein Teil des Personals nicht geimpft ist, mit Blick auf die Infektionszahlen schwer erträglich. Doch hätten die Gesundheitsminister eine Impfpflicht für Pfleger beschlossen, wären sie, so bedauerlich es ist, auch damit an der Realität gescheitert. Denn diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, hätten Wege gefunden, ihrem Arbeitsplatz fernzubleiben. Das hätte den Pflegenotstand nur noch vergrößert. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, dass die Minister selbst bei der Testpflicht keine eindeutigen Ansagen gemacht haben. „Regelmäßig“ – wie oft soll das sein? Es ist jedem Erwachsenen, ob geimpft oder ungeimpft, zumutbar, täglich einen Corona-Test zu machen – vor allem wenn er mit Schwerkranken und Hochbetagten zu tun hat. Wenigstens diese Klarheit hätte es gebraucht.