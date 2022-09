Ein vorbildlicher Naturfreund

Christian Lindner vom Parteilein FDP hat bekanntlich viele Talente. Er kann beispielsweise einen Porsche bedienen, und er hat sogar eine Lizenz als Rennfahrer. Ganz nebenbei kann er auch Finanzminister. Jetzt hat Lindner verraten, dass er in früher Jugend eigentlich am liebsten Bauer werden wollte. „Ich habe eine große Affinität zu Natur und Wald“, sagte Lindner in einem Mediengespräch. Logischerweise sei er „sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt“. Einen Jagdschein hat er schon, einen Fischereischein hat er ebenfalls, und am kleinen Reitabzeichen arbeitet er gerade. Sein nächstes größeres Naturprojekt aber seien die Bienen. Imker will er werden.

Das ist rundum vorbildlich. Der Bundesfinanzminister gibt mit seinem Weg zurück zur Natur klare Hinweise, wie man der elenden Inflation ein paar Schnippchen schlagen kann. Denn wer mit dem eigenen Gewehr in den Wald geht und Wildschweine, Hasen, Hirsche und Rehe totschießt, dem können steigende Fleischpreise eigentlich ziemlich schnuppe sein. Auch das Meucheln von Fischen mittels Angelrute dient der ernährungstechnischen Autarkie – Heimtücke hin oder her.

Die Bienenpläne aber toppen alles. Wenn Christian Lindner als Imker demnächst mit fünf Völkern anfängt, verfügt er ratzfatz über rund 200 000 Stück Vieh, welche sogar als ökologisch bedeutsam gelten. Mit dem Honig kann er sein halbes Ministerium versorgen. Das kleine Reitabzeichen ist ebenfalls vorbildlich. Ein Gaul braucht schließlich keinen Sprit und muss auch nicht an die Steckdose. (vp)